"DA OGGI CAMBIA TUTTO, TRE PONTI SULLO STRETTO E VI PAGHERANNO LE BOLLETTE" – FIORELLO SHOW SULLA VITTORIA DELLA MELONI (CHE IN GIOVENTU' E' STATA LA BABY SITTER DELLA FIGLIA) - ANCHE LA FERILLONA IRONIZZA: "NUOVA ERA. IL TRENO VIAGGIA IN ORARIO”, CHE RICHIAMA IL MITO DELL’EFFICIENZA DELLE INFRASTRUTTURE ITALIANE DURANTE IL REGIME FASCISTA...

Da repubblica.it

fiorello

Gli amici e tanti ospiti speciali, oltre ai tanti fan dei Pooh. All'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" di Roma è andato in scena lo spettacolo Stefano!, una serata speciale in memoria di Stefano D'Orazio, a due anni dalla sua scomparsa. A ricordarlo amici e colleghi, a cominciare dai suoi compagni di una vita nei Pooh, da Roby Facchinetti a Red Canzian e Riccardo Fogli. Solo con un messaggio registrato, Dodi Battaglia.

Special guest della serata, presentata da Eleonora Daniele, lo showman Fiorello che ha omaggiato l'artista e manager prima cantando con Facchinetti Uomini soli e Tanta voglia di lei, poi con alcuni momenti che preparano il grande pubblico al suo ritorno su Rai1 e su Radio2."Oggi è una giornata particolare.

GIORGIA MELONI

Siete andati a votare? Siete contenti di cambiare il destino di questo paese? Non voglio fare satira, perché questa non è la serata giusta. Ma qualcosa bisogna pur dire", ha esordito. "Da domani cambia tutto. Ma non avete sentito tutte le promesse che ci hanno fatto? Da domani non ci saranno più tasse. Da domani vi pagheranno pure le bollette della luce. Faranno i ponti sullo stretto. E mica solo uno: ne avremo tre. Addirittura, ne avremo uno che collegherà la Sicilia e Genova".

Poi un cenno alla performance "dance" di Luigi Di Maio: "L'immagine che ricorderò per sempre? Di Maio che fa Dirty Dancing". Quindi un'imitazione di Bruno Vespa: "Sono usciti i primi exit poll. A Roma i cinghiali hanno superato la soglia di sbarramento del 3 per cento". Tra gli ospiti d'eccezione a ricordare D'Orazio, anche il pianista jazz Danilo Rea, l'attore Pino Quartullo e il violoncellista Piero Salvatori.

L'AFFONDO DI SABRINA FERILLI

Valentina Lupia per repubblica.it

FIORELLO E LA MOGLIE SUSANNA BIONDO

Tra le persone che sui social in queste ore commentano la vittoria del centrodestra alle elezioni c'è anche Sabrina Ferilli. L'attrice, sul suo profilo Instagram da quasi un milione di followers, ha condiviso una delle immagini che in queste ore girano maggiormente per ironizzare sui risultati dello spoglio: la foto di uno schermo intero di un treno Italo con su scritto Il treno viaggia in orario", che richiama il mito dell’efficienza delle infrastrutture italiane durante il regime fascista.

"Nuova era!", aggiunge la 58enne romana, già icona della sinistra, che a Roma virò sul Movimento 5 Stelle votando Virginia Raggi per le comunali. Un affondo al centrodestra e a Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni e risultato primo con oltre il 26% dei voti.

ferilli

Nei giorni scorsi Ferilli, che è anche doppiatrice e conduttrice, si è unita al coro di donne indignate dopo che l'Ungheria di Orban ha lanciato una nuova crociata contro l'aborto: prima di interrompere la gravidanza saranno costrette a sentire il battito del feto.

"La donna continua comunque a essere l’individuo al quale sono rivolte più forzature e umiliazioni - aveva scritto in uno sfogo affidato, ancora una volta, a Instagram - la nostra utilità è solo nel procreare. Come un mammifero qualsiasi. Ma se decidi di prendere in mano la tua vita, di fare scelte autonome che escono fuori dalle direttive della società, che sono ancora ‘ridotte’ a moglie e madre, sono ca…". Oggi, invece, l’attrice ha scelto una sottile ma chiara battuta per dire la sua sui social.

sabrina ferilli