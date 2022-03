11 mar 2022 17:32

"PECHINO EXPRESS" NON DERAGLIA PERCHÉ GUIDA COSTANTINO - ALDO GRASSO INCORONA IL CONDUTTORE DI "UNO DEI MIGLIORI PROGRAMMI IN CIRCOLAZIONE: "È UNO DEI POCHI DELLA TV ITALIANA CHE È ANCHE UNA TESTA PENSANTE. IN PIÙ È SPIRITOSO, IRONICO. QUASI TUTTI I CONCORRENTI TENDONO A SUSCITARE SIMPATIA. IL VIAGGIO È UN FORMIDABILE ESEMPIO DI SCRITTURA TELEVISIVA PERCHÉ…" - VIDEO