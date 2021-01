"PENSO CHE UN TONFO COSÌ NON RITORNI MAI PIÙ" – I TWEET AL VELENO SUL FLOP DI BEPPE FIORELLO SU "RAI UNO": "CI VOLEVA LA SPOCCHIA DI BEPPE FIORELLO PER FAR STRAVINCERE IL GFVIP. SU RAI3 POTEVA AVERE UN SENSO. SU RAI1 SI CHIAMA EGO SMISURATO" – "È CONSIDERATO BRAVO, PER ME HA L'ARIA DEL SECONDO CLASSIFICATO" – "LONTANI I TEMPI IN CUI FIORELLO BROTHER GIGANTEGGIAVA SU RAI1. ARGENTERO CON UN SUO SHOW SAREBBE RIUSCITO A FARE QUALCOSA IN PIÙ. MA NON DITEGLIELO…" - VIDEO

Giuseppe Candela@GiusCandela

Io ve lo avevo detto: flop molto pesante per #pensocheunsognocosì di Beppe Fiorello 2.813.000 telespettatori con il 12,25%. La spunta il #gfvip con 3.290.000 e il 19,62% di share.

Mauro Bortone@BortoneMauro

Beppe Fiorello fa il 12%. Pronto il nuovo programma evento: "Penso che un flop così non ritorni mai più"

MasterBB@MasterAb88

CATASTROFE STORICA PER BEPPE FIORELLO #PensoCheUnSognoCosì rifiutato, appena il 12%. Stravince #gfvip con il 19,6% #ascoltitv

ApocaFede@DrApocalypse

ci voleva la spocchia di Beppe Fiorello per far stravincere una sfida Auditel al #GfVip. 2.813.000 telespettatori con il 12,25% per #Pensocheunsognocosì. Tutto facilmente prevedibile. Su Rai3 poteva avere un senso. Su Rai1 si chiama (gratuitamente) ego smisurato.

LALLERO@see_lallero

Penso che un tonfo così.

Marco@Ilsuperbo89

Lontani i tempi in cui Fiorello Brother giganteggiava su Rai1. Penso che Argentero con un suo show sarebbe riuscito a fare qualcosa in più. Ma non diteglielo. #PensoCheUnSognoCosì #AscoltiTv

Giuseppe Candela@GiusCandela

Beppe Fiorello è considerato bravo, per me ha l'aria del secondo classificato. Quello che lo sa ed è ossessionato dal primo posto. Certo se hai come fratello Rosario hai già perso, ma se hai come fratello Rosario fai l'attore e non fare show. #pensocheunsognocosi

Giuseppe Candela@GiusCandela

Se fai televisione e mostri qualcosa di poco (per non dire anti) televisivo non hai vinto a prescindere. Non stai alzando il livello, non te ne stai fregando degli ascolti. Se fai tv devi trovare una chiave per adattare il tuo contenuto al tuo mezzo. #pensocheunsognocosi

Luca Barra@luca_barra

Forse era meglio tirare fuori dal cassetto la fiction su Mimmo Lucano eh #pensocheunsognocosì

