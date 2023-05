19 mag 2023 17:41

"PREFERITE STARE SOTTO LA PEGGIORE DITTATURA O MORIRE? DA MORTI NON CI SI PUÒ RISCATTARE" – LE PAROLE DEL SOCIOLOGO GRILLINO DE MASI SULL’UCRAINA SCATENANO MATTIA FELTRI CHE RICORDA: "TEMO CHE ABBIA RAGIONE. NOI, DAVANTI ALLA DITTATURA, LE BRACCIA LE ABBIAMO ALZATE GIÀ CENTO ANNI FA, E CE LA SIAMO TENUTA PER UN VENTENNIO. A NOI NON IMPORTA NULLA DELLA LIBERTÀ, È UN ACCESSORIO EREDITATO DA CHI IN FACCIA ALLA DITTATURA LA VITA CE L'HA MESSA. NON SO CHE COSA FAREI SE TOCCASSE A ME. MA..."