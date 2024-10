13 ott 2024 16:00

"QUANDO HO INIZIATO VEDEVO 300 COMMENTI POSITIVI, MA PER UNO NEGATIVO NON DORMIVO LA NOTTE" - ROSE VILLAIN RACCONTA COME AFFRONTA I SUOI PROBLEMI DI SALUTE MENTALE: "I SOCIAL SONO UN LUOGO DI CRITICA ESTREMA, UN RAGAZZO PUÒ SOFFRIRLI IN MANIERA IMPORTANTE INVECE NON BISOGNA AVERE PAURA, CHISSENEFREGA SE NON PIACCIAMO" - "LO STATO DOVREBBE RENDERE ACCESSIBILE A TUTTI L'ASSISTENZA MENTALE. I GIOVANI DEVONO CAPIRE CHE NON C'È NULLA DI SBAGLIATO NEL FARE TERAPIA. CHIEDERE AIUTO È UNA COSA BELLISSIMA..."