"LA RAI NON MI PAGA I DIRITTI E SICCOME PROTESTO NON MI FA LAVORARE" – J’ACCUSE DEL MAESTRO BEPPE VESSICCHIO NEI CONFRONTI DI VIALE MAZZINI - IL DIRETTORE D’ORCHESTRA PORTERÀ IN TRIBUNALE I VERTICI RAI I QUALI NON GLI AVREBBERO VERSATO I DIRITTI "CONNESSI" (NON I DIRITTI D'AUTORE MA QUELLI CHE SPETTANO AL PROPRIETARIO DEL SUPPORTO DISCOGRAFICO) - AL CENTRO DELLA DIATRIBA CI SONO LE MUSICHE DE "LA PROVA DEL CUOCO"…

Novella Toloni per ilgiornale.it

giuseppe vessicchio foto di bacco

È un vero e proprio braccio di ferro quello in atto tra Beppe Vessicchio e l'ufficio legale della Rai. Il popolare direttore d'orchestra, volto televisivo molto amato dal pubblico, porterà in tribunale i vertici di viale Mazzini, i quali non gli avrebbero versato i diritti "connessi" (non i diritti d'autore) dovuti a lui in qualità di produttore fonografico e proprietario di supporti discografici utilizzati in alcuni programmi Rai. Anche se il verdetto spetta ai giudici, il pieno sostegno delle associazioni di categoria a Vessicchio la dice lunga sulle ragioni, che il maestro rivendica.

Al centro della diatriba ci sono le musiche de "La prova del cuoco". Beppe Vessicchio ha prodotto e registrato tutte le musiche, comprese la famosissima sigla, ma oltre ai diritti d'autore - che percepisce regolarmente - il maestro avrebbe dovuto percepire anche i diritti connessi, quelli che spettano al proprietario del supporto discografico. Quando il direttore d'orchestra ha chiesto che gli venissero saldati anche tali compensi, la Rai ha iniziato una "tarantella" - così l'ha definita Vessicchio - senza fine.

beppe vessicchio

"Sono passato da un funzionario all'altro - ha raccontato Beppe Vessicchio al Fatto Quotidiano - mi è stato comunque assicurato che il dovuto sarebbe stato corrisposto. Ma non sono mai andato oltre le rassicurazioni verbali. Così ho iniziato a scrivere raccomandate senza però avere risposte. Fino a quando mi sono presentato direttamente all'ufficio legale di Viale Mazzini dove mi è stato assicurato di non preoccuparmi visto che tramite le raccomandate ero in possesso di una traccia legale della mia azione".

Poco dopo però al maestro Vessicchio è arrivata una nota dell'ufficio legale della Rai, in cui la sua richiesta veniva definita "campata in aria" e la Rai lo intimava a "non proseguire nell'azione" per non essere "citato in giudizio". La cifra - si parla di una somma "sostanziosa" - non è stata quantificata, ma Vessicchio denuncia che "qualcuno quei diritti in realtà li ha incassati" al posto suo.

BEPPE VESSICCHIO IN GIGGI IL BULLO

Così oltre al danno è arrivata anche la beffa. Beppe Vessicchio sarebbe stato estromesso dalle ospitate sui canali Rai, come lui stesso ha dichiarato: "È scattata la clausola ("deterrente", la chiamo io) secondo la quale chi ha contenziosi con la Rai non può avere contratti in essere diretti con l'azienda. E così non ho potuto partecipare a molti programmi, perché l'ufficio legale è intervenuto sull'ufficio scritture artistiche (che stipula i contratti con gli artisti e gli ospiti) ponendo uno stop alla mia presenza". Il maestro sarebbe dovuto essere ospite a "Le parole della settimana", il programma di Massimo Gramellini, ma su di lui incomberebbe un veto.

vincenzo salemme giuseppe vessicchio foto di bacco

La palla della disputa passa ora nelle mani dei giudici e del tribunale, ai quali si è rivolto Beppe Vessicchio per ottenere i proventi che la Rai dovrebbe pagargli. Almeno fino a prova contraria: "Intendo andare avanti fino in fondo a questa faccenda, nonostante io sia un "pesce piccolo". Desidero che la verità venga fuori: se avevo torto o meno non deve deciderlo la Rai". Così, per il momento, il maestro rimane fuori dagli studi Rai e si concentra sul cinema.

