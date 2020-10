media e tv

"RATCHED" DEI RECORD – IL TOUR DEGLI INQUIETANTI CORRIDOI DEL LUCIA STATE HOSPITAL HA BATTUTTO OGNI PRIMATO: NETFLIX FA SAPERE CHE NEI PRIMI 28 GIORNI DAL DEBUTTO, LA SERIE PIÙ HOT E PULP DEL MOMENTO È STATA VISTA DA BEN 48 MILIONI DI ACCOUNT - UN DATO CHE REGALA A “RATCHED” IL PRIMATO DI NUOVA SERIE ORIGINALE PIÙ VISTA NEL 2020… - VIDEO

Carolina Mautone per "www.comingsoon.it"

ratched

Pare che nelle ultime settimane parecchi abbonati di Netflix abbiano scelto di fare un tour tra i corridoi dell'inquietante Lucia State Hospital, l'ospedale psichiatrico al centro del racconto di Ratched, la serie di Ryan Murphy con Sarah Paulson nei panni della cattivissima infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Netflix fa sapere che nei primi 28 giorni dal debutto della serie, disponibile in streaming dallo scorso 18 settembre, il drama è stato visto da ben 48 milioni di account. Un dato che regala a Ratched un primato, cioè quello di nuova serie originale più vista nel 2020.

ratched 2

La trama e il successo di Ratched

Scritta dall'esordiente Evan Romansky e prodotta da Murphy, Ratched racconta in otto episodi le origini dell'iconico personaggio di Mildred Ratched, l'infermiera interpretata da Louise Fletcher nel film cult del 1975. La serie segue Mildred quando, nel 1947, arriva nella California del Nord per trovare lavoro in un importante ospedale psichiatrico, dove vengono realizzati nuovi ed inquietanti esperimenti sulla mente umana. Si capirà presto, però, che la sua scelta non è certo casuale e che, dietro all'aspetto di impeccabile professionista, la donna nasconde terribili segreti.

Fin dall'uscita, la serie ha scalato la Top Ten di Netflix di diversi paesi, compresa l'Italia. Secondo i dati Nielsen, inoltre, è stata la serie tv più vista in streaming nella settimana dal 14 al 20 settembre.

ratched 1

Gli ultimi dati resi noti da Netflix stessa, di solito parca nel condividere informazioni di questo tipo, dimostrano l'enorme successo del drama, su cui - tra l'altro - il servizio aveva già investito ordinando direttamente due stagioni. C'è da dire che il consenso del pubblico non è andato di pari passo con quello della critica (soprattutto quella americana) che non ha riservato molti elogi all'ultimo lavoro di Ryan Murphy.

ratched 9

Ratched fa meglio di Sex Education e The Umbrella Academy

Con 48 milioni di account coinvolti, Ratched ruba il primato di serie più vista nelle prime quattro settimane ad altre serie originali di successo di Netflix quali You, Sex Education, Elite e The Umbrella Academy.

Quest'ultima, all'esordio, aveva convinto 45 milioni di account nel primo mese mentre il thriller sul serial killer interpretato da Penn Badgley e il dramedy britannico con Asa Butterfield ne avevano attirati 40. Il teen drama spagnolo Elite, nella prima stagione, aveva raggiunto 20 milioni di abbonati.

ratched 8

In attesa della seconda stagione, se non lo avete ancora fatto potete leggere qui la nostra recensione di Ratched.

