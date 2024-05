I "RUTTI" DEL SINDACALISTA MORGAN ACCENDONO LA PIAZZA: MA AVRANNO CAPITO COSA HA DETTO? – IL CANTANTE SI LANCIA IN UN DISCORSO SUI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E INCASSA IL PLAUSO DI FRANKIE HI-NRG: “BRAVO MORGAN, NON ABBIAMO TUTELE E RISPETTO DALLO STATO E DALLA POLITICA. DA ANNI” – POI PRESENTA IL BRANO-SBERLEFFO "RUTTI" CONTRO LA "MUSICA DA CLASSIFICA" DI OGGI E LE LOGICHE DEL MERCATO DISCOGRAFICO - VIDEO

Bravo Marco: come lavoratori dello spettacolo non abbiamo tutele e rispetto dallo Stato e dalla politica. Da anni .#Morgan #1M2024 #concertone — Frankie hi-nrg mc ® (@frankiehinrgmc) May 1, 2024

morgan concertone primo maggio

(ANSA) - "Voi siete qua, con gli ombrelli aperti. Non esiste altra situazione in cui si vedono tutti questi ombrelli. Siete qua e non era scontato. Per chi si andrebbe fuori così? Per i politici no, solo per la musica. La musica è più importante di quello che i politici pensano".

Lo ha detto Morgan durante il suo intervento al Concertone del Primo Maggio a Roma, dove ha cantato Sì, certo l'amore, Rutti e Altrove. "Gli artisti non sono rispettati dalla politica - ha attaccato -. Rimanere senza canzoni, senza musica, è fare una vita peggiore. Noi italiani siamo inventori della musica. Non è possibile non rendersi conto di questo, privarci di tutela legale, lasciarci nelle mani del becero mercato squalo senza considerazione da parte dello Stato".