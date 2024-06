"SAI DOVE TI DEVI METTERE LA SVASTICA? USA UN PO' DI FANTASIA" - DOPO L'INCHIESTA DI "FANPAGE" I PROFILI SOCIAL DI FLAMINIA PACE, LA BABY “CAMERATA” RIPRESA MENTRE INSULTA GLI EBREI E INNEGGIA AL DUCE, SONO STATI INONDATI DI INSULTI: "SIETE CESSE TUTTA STA ARIANITÀ NON LA VEDO"; "C'HAI PAPPAGORGIA DA AMANTE DEI BIGMAC"; "SIETE DEI RODITORI: SCAPPATE COME RATTI ALLA LUCE DEL SOLE"; "TE BUTTAMO NELLE VASCHE DI DEPURAZIONE A CASTEL VOLTURNO..."

(DIRE) - "Da ragazzo di 17 anni mi vergogno davvero per voi!". E' uno dei tanti commenti (tra i più edulcorati) che stanno piovendo in queste ore sotto l'ultimo post che compare sulla bacheca Facebook di Flaminia Pace, la dirigente dei giovani Fdi del circolo pinciano, che si è dimessa dopo l'inchiesta di Fanpage sui cori fascisti e gli insulti antisemiti, in cui è incappata anche la senatrice Ester Mieli.

Il post in questione (che annuncia l'appuntamento dei meloniani a Roma 'Piazza Italia' del 4/5/6 luglio) in realtà è di Amedeo Zamparelli, del Dipartimento Sport di Fratelli d'Italia, che ha taggato altre 17 persone tra cui la neo-dimessa Flaminia. I commenti sono per la maggior parte comunque rivolti proprio alla Pace. Samuel: "Come l'ha presa 'l'Ebrea' del partito (Ester Mieli, ndr.) che hai 'preso per il culo'? Bene?". "Oh ma li hai trovati 5 minuti per vergognarti!", scrive Nino.

E tra i vari, scatta anche il body shaming. Scrive Christian: "Comunque siete leggermente cesse tutta sta arianità non la vedo". E riferendosi a una foto in cui compare anche Flaminia, un altro utente scrive: "È quella a destra con la pappagorgia da amante dei BigMac?". Tanto che un certo Marco osserva: "A giudicare dai commenti è andato bene questo post...". Danio, rivolto ai giovani militanti Fdi, rincara: "Fate veramente schifo, squallidi". Altro internauta, Giorgio, posta: "Beh, se siete così fieri di essere fasci perché non lo dite apertamente sui social?

Ah già, perché siete estremamente affini ai roditori: coraggiosi come conigli e scappate come ratti alla luce del sole. Non mi fate pena, mi fate rabbia e schifo". E Gabriella: "Questi giovani non fanno bene all'Italia". Leonardo ci va giù pesante: "Te buttamo nelle vasche di depurazione a castel volturno a bocchinaraaaa". "Ora datti all'ippica giovane della gioventù hitleriana...", aggiunge Daniele. Chiosa Tommy: "Cara Flaminia sai dove ti devi mettere la svastica? Usa un po' di fantasia e magari di piace pure...".

Altro commento sulla pagina Facebook di Flaminia Pace arriva da Francesco: "Vergognatevi fascisti e razzisti. Fa così male vedere una mia quasi coetanea avere questi pensieri così ripugnanti e vergognosi. Il vostro essere va contro la costituzione e disonora le migliaia di caduti che hanno dato la vita anche per la vostra libertà. Vergognatevi e portatevi sto peso fino alla morte, sempre se avete una coerenza e un animo, ma forse siete così disumani da non avere nessuno dei due.

VIA DALL'ITALIA! E oggi più di ieri W l'Italia antifascista". Massimo invece sintezza in un "Che merdaccia...". Arrivano anche commenti alla frase contro i migranti della segretaria del circolo romano Pinciano di Gioventù Nazionale, carpita dalle telecamere nascoste di Fanpage ("Solo se mi stup** un nigeriano, abortisco"). Giorgio scrive: "Mi è sfuggita una cosa Flaminia, ma se vieni violentata da un fascista e rimani incinta, il bambino te lo tieni!?! Voglio sperare, altrimenti che camerata sei!?". Ed Edoardo esorta: "Dammi retta. Abortisci in ogni caso razzista schifosa".

FLAMINIA PACE INSULTA GLI EBREI - INCHIESTA DI FANPAGE SULLA GIOVENTU MELONIANA

Tra i vari, anche Daniela: "Non permetterei mai a mio figlio di seguire voi esaltati. Lei si dovrebbe vergognare insieme a tutti quelli di GN che si sono permessi da fare certe cose schifose". E poi Alessia: "Fascisti, dovete ritornare nelle fogne". Elio: "La feccia dell italia". Daria: "Gioventù nazista altro che meloniana e poi da donna dov'è il rispetto nel fare la battuta sull'aborto? Mi sa che prova a fare il duce non ti è riuscito".

Infine Rita: "Si discute di politica, di idee e di progetti in pubblico mostrano la faccia finta, e poi nascosti come topi danno sfogo al loro vero volto, nero come la pece. Questa è la gioventù di cui sono orgogliose le sorelline Meloni, e questa è fratelli d'Italia ??=fascisti e razzisti nell'animo!".

FLAMINIA PACE PORTA IL MEIN KAMPF - INCHIESTA DI FANPAGE SULLA GIOVENTU MELONIANA