"SALVINI FA IL FENOMENO, NON NE INDOVINA UNA, DEVE ESSERE CACCIATO" - FILIPPO "CHAMPAGNE", FRATELLO DEL SENATORE LEGHISTA MAX ROMEO, APRE LE VALVOLE A “LA ZANZARA”: "STO METTENDO IN IMBARAZZO MIO FRATELLO? ME NE SBATTO E LO MANDO A FARE IN CULO. IO? SONO PIU’ POPOLARE DI SALVINI. IN GIRO A ME CHIEDONO LE FOTO, A LUI LANCIANO LE PIETRE… IN ITALIA E’ PIENO DI BUCHE E STRADE INTERROTTE, E LUI VUOLE FARE L’INUTILE PONTE SULLO STRETTO” – L’ELOGIO A PUTIN: "È IL NUMERO UNO. IN UCRAINA HANNO AL GOVERNO UNO CHE BALLAVA CON I TACCHI..." - VIDEO

Da “La Zanzara” – Radio24

Filippo “Champagne” Romeo, fratello di Massimiliano Romeo, capogruppo leghista al Senato, torna ai microfoni della Zanzara su Radio24 lamentandosi di Matteo Salvini (attuale vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti): “Ho votato la Lega tanti anni fa solo per fare un favore a mio fratello e non lo faccio più. Salvini continua a fare il fenomeno e non ne indovina una, mi ricordo ancora quando quindici anni fa cantò contro i napoletani, ma dove cazzo siamo, non si può avere come Ministro una figura del genere.

Io non sono uno stinco di santo ma fossi ministro non direi mai Napoli merda o Milan merda, magari lo penso ma non lo dico. Sono più popolare di Salvini, quando vado in giro io mi chiedono le foto a lui invece lanciano le pietre. Quando sento sto pagliaccio - che mi quereli me ne frego - fare solo figuracce lo caccerei da leader della Lega. Non è una persona intelligente, ogni volta che vado in giro a Milano o Monza ci sono buche dappertutto e sto disperato vuole fare il Ponte sullo Stretto. Mi candido io come leader al posto suo ma non a capo della lega bensì del Popolo della Gaina.

Mio fratello in imbarazzo se dico queste cose? Me ne sbatto lo mando anche a fare in culo, ma in verità è molto più bravo di Salvini che invece dovrebbe uscire dalla politica”. Poi si scatena contro il nuovo codice della strada recentemente fatto approvare sempre da Salvini: “Come si fa oggi come oggi a votare uno così; il nuovo codice della strada è assurdo, mi drogo poi tre giorni dopo mi metto al volante e se risulto positivo mi ritirano la patente. Salvini vai a rubare, non ti vogliamo, sei scandaloso”.

E sul tema della droga, uno dei pochissimi punti in comune con Matteo Salvini: “Quando ero ragazzino mi facevo qualche canna ma ora non ne faccio più uso e comunque tra due canne e due litri di alcol meglio quest’ultimo. Io sono contrarissimo alla droga non la legalizzerei mai”. Cosa farebbe Filippo Champagne come leader al posto di Salvini?: “Prima cosa che faccio è uscire dall’euro e liberalizzo il contante come in Svizzera. Nei paesi dove vige più contante c’è meno evasione fiscale e non lo dico io ma le statistiche.

Niente più caselli autostradali e telepass, si paga ogni anno un tot e poi tutti circolano gratis per un anno. Siamo stanchi dei comunisti. Aggiungo questa cosa che riguarda Roberto Speranza, lo processerei e lo manderei in galera”. Infine l’elogio a Putin: “Putin è il numero uno, un grande. Anche se il risultato elettorale fosse truccato non importa, è lui quello che deve andare avanti, altri non ce n’è. Io sono con Putin tutta la vita e poi l’Ucraina ha al Governo uno che ballava con i tacchi travestito da donna, ma dove vuole andare”.

