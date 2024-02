"LA SAPETE QUELLA DELL’ UOMO CHE HA UN DUBBIO SULLA FEDELTÀ DELLA MOGLIE E LA FA PEDINARE…" - FRANCESCO TOTTI HA IMPARATO LA LEZIONE DI (AUTO)IRONIA DEL SUO MENTORE MAURIZIO COSTANZO, E ALLA SERATA PER “CICCIOBAFFO” RACCONTA UNA BARZELLETTA SULLE CORNA, CON TANTO DI FRECCIATA A ILARY - DOPO QUALCHE ISTANTE DI IMBARAZZO È INTERVENUTA MARIA DE FILIPPI A SOTTOLINEARE COME LA STORIELLA FOSSE SOLO… – VIDEO

"Un uomo ha un dubbio sulla fedeltà della moglie e la fa pedinare".



La scelta casuale della barzelletta da parte di Totti...



??#DedicatoAMaurizioCostanzo pic.twitter.com/dQVmEKIZQw — Massimo Falcioni (@falcions85) February 21, 2024

TOTTI ALLA SERATA PER MAURIZIO COSTANZO

"Per me è stato importantissimo, mi ha sempre aiutato nei momenti di difficoltà", ha detto Francesco Totti in un videomessaggio registrato in precedenza e senza intervenire sul palco

"Sono contento di esser stato uno dei suoi pupilli", ha ricordato Totti, parlando del lavoro fatto insieme a Costanzo da un punto di vista comunicativo e nella gestione dell'immagine del calciatore. "Abbiamo sempre trovato sintonia, complicità e gli sono grato perché per me è uno degli esempi più importanti della televisione, sia come conduttore, sia come persona".

Nel suo messaggio Francesco Totti ha ricordato il libro di barzellette scritto insieme a Maurizio Costanzo. Ma tra tutte le storielle e le battute presenti nel volume ne ha scelta "particolare" vista la sua situazione attuale con Ilary Blasi. Al centro della barzelletta c'era infatti un uomo alle prese con l'infedeltà della moglie. "Un uomo ha un dubbio sulla fedeltà della moglie e la fa pedinare.

Dopo alcuni giorni arriva il report del detective: 'Tutti i pomeriggi, la signora esce elegante e sexy, prende un taxi e scende davanti a un hotel. Nella hall incontra un distinto signore e con lui sale sempre al quarto piano. Mi sono appostato con un binocolo, li ho visti entrare abbracciati nella camera'. A quel punto l'uomo sgrana gli occhi e chiede: 'E poi?'. 'E dopo hanno iniziato a togliersi i vestiti', risponde il detective. 'E poi?' 'Eh, hanno iniziato ad accarezzarsi'. 'E poi?' 'Poi hanno chiuso le tende e non s'è visto più nulla'. 'Mannaggia, oh, sempre sto maledetto dubbio me rimane'".

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi che ha voluto sottolineare come fosse soltanto una barzelletta. Sicuramente un momento curioso all'interno di una serata speciale che è stata molto seguita dal pubblico con quasi 1.9 milioni di spettatori e il 21% di share.

