"SEI SCEMO? VUOI CHE TI QUERELO, TORNA A PARLARE DI PALLONE IGNORANTE, BUZZURRO" – MEGA SCAZZO A “LIVE – NON E’ LA D’URSO” TRA ALESSANDRO CECCHI PAONE E WALTER ZENGA – L’EX PORTIERE: “QUI A DUBAI SI PUÒ SCEGLIERE QUALE VACCINO FARE, IO HO SCELTO QUELLO CINESE" – LA REPLICA DEL GIORNALISTA: "CHI TI HA DETTO QUANTE PERSONE SONO MORTE O HANNO AVUTO PROBLEMI CON QUEL VACCINO?" - LE PAROLE DI ZENGA CHE HANNO SCATENATO LA FURIA DI CECCHI PAONE - VIDEO

In confronto i talk di gossip sono tranquilli ???#noneladurso pic.twitter.com/yeZNosSdPi — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 21, 2021

Da tgcom24.mediaset.it

cecchi paone zenga

Scontro in tv tra Alessandro Cecchi Paone e Walter Zenga. Tra i due ospiti di "Live - Non è la d'Urso" sono volate parole grosse all'interno di un dibattito legato ai vaccini anti Covid. L'ex portiere dell'Inter era in collegamento da Dubai per raccontare la sua esperienza: "Qui a Dubai si può scegliere quale vaccino fare - ha detto - io ho scelto quello cinese".

Zenga ha argomentato così la sua scelta: "Da questo lato del mondo, tantissimi lo hanno fatto", ha spiegato. "Chi ti ha detto quante persone sono morte o hanno avuto problemi con quel vaccino", ha replicato Cecchi Paone. "Non sei mai uscito dalla Barona (quartiere di Milano, ndr)" è stata la risposta di Zenga, che ha scatenato l'ira del divulgatore scientifico: "Sei scemo o vuoi che ti querelo? - ha detto Cecchi Paone - torna a parlare di pallone ignorante".

cecchi paone zenga cecchi paone zenga bassetti