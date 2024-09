"SEI UNO STUPRATORE. HAI FATTO COSÌ TANTE AGGRESSIONI SESSUALI" - DOPO L'ARRESTO DI PUFF DADDY, ACCUSATO DI STUPRO, TRAFFICO SESSUALE E ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, È TORNATA IN TENDENZA LA CANZONE "FUEL" DI EMINEM, IN CUI IL RAPPER PARLA DELLE VIOLENZE E DEGLI ABUSI COMMESSI DA "DIDDY" - NEL BRANO C'È ANCHE UN RIFERIMENTO ALLA STRANA TEORIA CHE ACCUSA L'IMPRESARIO DELL'HIP-HOP, IL CUI VERO NOME È SEAN COMBS, DI ESSERE IL MANDANTE DELL'OMICIDIO DI TUPAC SHAKUR… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Vincenzo Nasto per www.fanpage.it

eminem 3

Tra i brani che stanno circolando dopo l'arresto di Diddy lo scorso 16 settembre a New York, c'è sicuramente Fuel di Eminem, contenuto nel suo ultimo album The Death of Slim Shady. La canzone […] ha superato da poche ore i 50 milioni di streaming su Spotify, […] diventa anche la piattaforma giusta per il rapper di citare alcuni casi di cronaca, tra cui la sparatoria che ha interessato il 17enne Kyle Rittenhouse o la morte accidentale sul set di Halyna Hutchins a causa del colpo partito dall'attore Alec Baldwin.

puff daddy foto lapresse

Ma a ricevere maggiore attenzione nelle ultime settimane, diventando il testo più cercato su Genius, è la strofa su Diddy. Non è la prima volta che Eminem dissa il magnate della musica statunitense, ma in questo brano c'è un doppio riferimento.

Il primo, quando canta: "Sei uno stu***tore, hai fatto così tante aggressioni sessuali. Aspetta, non ha semplicemente scritto la parola "rapper" e omesso una P, vero?". Proprio nelle ultime tre parole della strofa "P, Did he", attraverso la pronuncia è possibile capire il riferimento a Diddy.

tupac shakur

Successivamente la strofa si completa con la resurrezione della teoria per cui Diddy avrebbe incaricato Keefe D, esecutore materiale, di uccidere Tupac, dando il via all'effetto domino che avrebbe portato successivamente alla morte di Notorious B.I.G: "R.I.P., riposa in pace, Biggie e Pac, dovreste essere entrambi vivi. Ma non ci provo ad avere problemi con lui (con Diddy) perché potrebbe decidere di uccidermi con un colpo tipo, ‘Keefe D, prendilo'. È questo è l'unico modo in cui mi potresti uccidere, non su una produzione, stupido". […]

