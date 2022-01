30 gen 2022 15:00

"SO CHE UNO COME LUI NON LO TROVERÒ PIÙ, MA NON ERA LA MIA PERSONA" - LA CONDUTTRICE ANDREA DELOGU PARLA PER LA PRIMA VOLTA DELLA FINE DEL MATRIMONIO CON L'ATTORE FRANCESCO MONTANARI, IN UN'INTERVISTA A "F": "SETTE ANNI CHE RIVIVREI SUBITO, MA L'AMORE ERA FINITO. VA BENE LA VOGLIA DI FARE UN FIGLIO, MA SE NON VIENE PAZIENZA, LA MIA FAMIGLIA SEI TU. QUANDO CI SIAMO ACCORTI DI ADORARCI SENZA PIÙ AMARCI CE LO SIAMO ANCHE DETTI: UN FIGLIO AIUTEREBBE, MA…"