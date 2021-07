MPS È (QUASI) PRONTA PER ESSERE VENDUTA - LA FONDAZIONE E LA BANCA HANNO RAGGIUNTO UN INTESA PRELIMINARE PER RISOLVERE IL MAXI-CONTENZIOSO DA 3,8 MILIARDI DI EURO, CHE È UNO DEI MOTIVI PRINCIPALI CHE FRENA QUALSIASI PRETENDENTE A FARSI AVANTI PER LA BANCA SENESE - L’ACCORDO PREVEDE CHE MPS SOTTOPONGA AL CDA UNA TRANSAZIONE DI 150 MILIONI DI EURO PER ACCONTENTARE LA FONDAZIONE: IN QUESTO MODO I RISCHI LEGALI DELLA BANCA PASSANO DA 10 E 6 MILIARDI…