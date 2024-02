"SONO ANCORA L'UOMO PIU' CATTIVO DEL MONDO" - LA DURA VITA DI MIKE TYSON DOPO AVER APPESO I GUANTONI AL CHIODO: "SONO STATO A PARLARE IN UNA SCUOLA, HO CHIESTO AI RAGAZZINI SE LORO SAPEVANO CHI FOSSI, E MI HANNO RISPOSTO 'SÌ, QUELLO CHE POSTA I VIDEO SU TIK TOK' IL MIO EGO NE È USCITO DISTRUTTO. HO GUARDATO UNO DI LORO E HO PENSATO 'EHI, STRONZETTO, TU NON HAI IDEA DI QUELLO CHE HO FATTO IO'" - "IRON MIKE" E' A TORINO PER GIRARE IL FILM "BUNNY MAN"

Estratto dell'articolo di Maurizio Crosetti per "la Repubblica"

MIKE TYSON A TORINO

Mike Tyson è un enorme cucciolo invecchiato. […] Tiene gli occhi bassi ma ancora accesi da uno strano buio, una specie di furore opaco. Forse il tempo, forse i dolori. […]In questi giorni ha girato qualche scena per il cameo di un film, Bunny Man, in cui Mike interpreta Tyson. Lo incontriamo in un lungo e basso capannone, gli studios di periferia dove sciabolate di luce blu attraversano un buio pesto. […]

mike tyson 2

Ha quasi 58 anni, mangia carne ben cotta perché odia il sangue, adesso. Cena alle cinque del pomeriggio, poi si allena. Lo spostano qua e là per il mondo, è un Godzilla da asporto, pieno di ricordi e ferite. «Mi sforzo di essere una persona migliore, e di essere umile: però un amico mi ha detto di non usare troppo questa parola, altrimenti rovino tutto». […]

mike tyson 1

«Sono stato a parlare in una scuola americana, avevano messo la mia faccia sullo schermo. Ho chiesto ai ragazzini se loro sapevano chi fossi, e mi hanno risposto «sì, l’attore, quello che posta i video su Tik Tok». Non conoscevano niente della mia vita di prima e del pugilato, forse avrebbero dovuto chiedere ai loro fratelli più grandi, oppure ai nonni. Il mio ego ne è uscito distrutto. Ho guardato uno di questi ragazzini e ho pensato «ehi, stronzetto, tu non hai idea di quello che ho fatto io».

[…] «Sono ancora l’uomo più cattivo del mondo, senza dubbio. Adesso vorrei diventare l’attore più cattivo del mondo, ma anche il più bravo». Il film racconta di un super eroe mascherato da coniglio, un vendicatore, una specie di salvatore dell’umanità. «Questo personaggio mi piace, mi ricorda certi neri che erano i miei idoli da bambino. Quando qualcuno diventava prepotente, arrivavano loro e dicevano «aspetta un attimo che ti faccio il culo». Poi sono cresciuto e non volevo cambiare come persona, neanche dopo il ritiro l’ho voluto, però bisogna essere sempre meglio di quello che si è».

mike tyson in carcere nel 1992

[…] «Sto prendendo molto sul serio la carriera di attore, e sto per girare un film con un regista che ha vinto due Oscar, però il nome non ve lo posso svelare. Non mi riconoscerete, questo sì lo posso dire. Mi metto in gioco. A Torino mi sono divertito, mia moglie ha studiato l’italiano e lo parla, l’Italia resta meravigliosa, la amo e mi piacerebbe comprare una villa qui. Il pugile più forte, oggi? Tyson Fury, che è anche un vero gentleman». […]

