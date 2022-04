13 apr 2022 14:00

"SORDI? HANNO DETTO PERFINO CHE CI ODIAVAMO. ERA UN AMICO SPECIALE. NON MI SONO MAI AZZARDATO A DEFINIRMI IL SUO EREDE. AVEVAMO STILI DIVERSI" - A TUTTO VERDONE: "FUI BOCCIATO DA PAPÀ, A CENA LO MANDAI A QUEL PAESE. PERSONAGGI DA FILM? POCHI MANUEL FANTONI IN GIRO E I "BROCCOLONI" ALLA ENZO DI "UN SACCO BELLO" SONO TUTTI A DUBAI. FURIO? NON PIACEVA A SERGIO LEONE" – E POI SORA LELLA, MARIO BREGA,IL NO A UN FUTURO DA SINDACO DI ROMA E LA SEPARAZIONE NEL 1996: “NON MI SONO PIÙ RISPOSATO MA NON SIGNIFICA CHE STIA DA SOLO” – VIDEO