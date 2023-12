"STIAMO PRENDENDO IN GIRO SANGIULIANO. RISCHIAMO QUALCOSA? SI SA CHE LUI È PERMALOSO" - FIORELLO SHOW SULLA DIFFIDA A "UN GIORNO DA PECORA" DA PARTE DI "GENNY" SANGIULIANO - "NELLA SETTIMANA DI SANREMO VI CONSIGLIO DI ANDARE A RUBARE A CASA DI TUTTI I CANTANTI IN GARA. ATTENTI PERÒ AI SISTEMI DI ALLARME. SAPETE QUAL PUÒ ESSERE UN SISTEMA EFFICACE? SANGIULIANO! ME LO IMMAGINO MENTRE MINACCIA I LADRI: ‘SE VOLETE ENTRARE IN QUESTA CASA DOVRETE PASSARE SUL MIO CORPICINO’…"

fiorello

Estratto da www.today.it

In diretta dal glass natalizio del Foro Italico, Viva Rai2! guidato da Fiorello, con Biggio, Casciari e tutta la banda, […] Protagonista della puntata di oggi è stato il Ministro Gennaro Sangiuliano. Fiorello ha commentato ironicamente la recente diffida che il ministro avrebbe mandato al programma Un giorno da pecora di Radio Uno: "Geppi, Lauro, voi non avete idea di chi sia Sangiuliano… Ha cazziato perfino i tedeschi! Noi non ci permettiamo di prenderlo in giro, è una persona veramente terribile".

gennaro sangiuliano

E dopo un breve ‘collegamento’ con la casa del ministro – sulle note della colonna sonora di "Rocky" – lo showman ha rincarato la dose: "Però c’è da dire che è preparatissimo, mia figlia va a lezione di greco da lui. Pensate che il tutto è cominciato quando Geppi presentò il Premio Strega – dove, tra l’altro, io non entrai per poco con un mio libro di cui nessuno sa niente – e lo colse in castagna. Ma, d’altronde, non è che una persona come lui può andare lì e, con tutti gli impegni che ha, leggersi per forza 5 libri! State attenti, comunque, è pericolosissimo".

GEPPI E GENNI - MEME BY GRANDE FLAGELLO

E ancora: "È uscito il nuovo libro di Stefano De Martino" ha proseguito Fiorello. "Il titolo è 'Tutte' e la prefazione è di Sangiuliano (...) Nella settimana di Sanremo vi consiglio di andare a rubare a casa di tutti i cantanti in gara, tanto non ci saranno. Attenti però ai sistemi di allarme. Sapete qual può essere un sistema efficace? Sangiuliano! Me lo immagino mentre minaccia i ladri: ‘Se volete entrare in questa casa dovrete passare sul mio corpicino’…”. […] Un dubbio però ha tormentato Fiorello: "Ora che lo abbiamo preso in giro, rischiamo qualcosa? Si sa che lui è permaloso…".

ARTICOLI CORRELATI

fiorello geppi cucciari premio strega fiorello viva rai 2 fiorello aspettando viva rai 2 fiorello viva rai 2 ilenia pastorelli fiorello fiorello viva rai 2

giorgio lauro geppi cucciari gennaro sangiuliano foto di bacco (5) gennaro sangiuliano foto di bacco (6) gennaro sangiuliano foto di bacco (7) fiorello