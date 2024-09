"TELEMELONI? TUTTI NE PARLANO E FORSE ESISTE. IO PERÒ NON L'HO CONOSCIUTA” - PIERO CHIAMBRETTI FA LO GNORRI SULLO STRAPOTERE DI FRATELLI D'ITALIA A VIALE MAZZINI VISTO CHE STASERA TORNA SU RAITRE CON LA SECONDA STAGIONE DI "DONNE SULL’ORLO DELLA CRISI DI NERVI" (LA PRIMA HA REGISTRATO ASCOLTI FLOP) - “POLITICI OSPITI? CI SARANNO MA ABBIAMO FATICATO A TROVARNE. ERANO PIÙ DISPONIBILI QUELLI DI DESTRA MA NON DITE CHE E' UN PROGRAMMA DI DESTRA. IO DA ANNI NON VOTO"

Estratto dell’articolo di Adriana Marmiroli per "la Stampa"

donne sull'orlo di una crisi di nervi piero chiambretti 5

«Nessuna cacciata da Mediaset. Con Pier Silvio un bel rapporto durato 15 anni e che continua ancora. Ma si vive una volta sola e volevo che la mia carriera finisse dove è cominciata». Piero Chiambretti da stasera torna su Rai3 con la ripresa di Donne sull'orlo di una crisi di nervi che aveva avuto il suo debutto (non fortunatissimo quanto ad ascolti) in maggio. […]

Accanto a lui, per coerenza, tre donne, Asia Argento, Alba Parietti, Rosita Celentano «ciascuna una personalità e una storia diversa, uniche ed inimitabili». Dopotutto, dice, le donne «hanno una marcia in più. Ne ho avute parecchie e le storie con loro quasi mai sono state con l'happy end cinematografico: colpa mia, forse. La più importante? Sono due: mia madre che mi ha dato una sensibilità che non è da maschi, e mia figlia Margherita. Ha 13 anni, è la realizzazione di un desiderio: ho sempre sperato in una femmina.

donne sull'orlo di una crisi di nervi piero chiambretti 4

Mi ricorda mia madre, e per lei nutro lo stesso amore esagerato. Mi spiace che da piccola l'ho un po' trascurata, ma ora che il lavoro mi occupa meno sto cercando di recuperare». A far da contraltare alla presenza femminile ci saranno Edoardo Camurri e Gene Gnocchi. «A darci uno sguardo dal mondo contribuiranno tre corrispondenti Rai: Varvello da Londra, Manzione da Parigi e Pagliara da New York. Torna il neopensionato Maurizio Mannoni: incaricato di stilare la lista dei cinque personaggi della settimana, è un altro ex Rai3, testimonianza di un certo periodo».

donne sull'orlo di una crisi di nervi piero chiambretti 6

[…] «Visti i recenti bidoni, come ospite eviterei Boccia – sogghigna – . Piuttosto Berlinguer mentre bestemmia in diretta. Meglio Kamala Harris quindi. Boccia però la metterei a capo del Pd: in pochi giorni ha fatto vacillare il governo più di chiunque a sinistra in questi due anni […]»

Piero Chiambretti _PhStefaniaCasellato 4

I politici ci saranno «senza esagerare. Abbiamo contattato decine di nomi, di sinistra e di destra, di ieri e di oggi». Il programma non è politico in senso stretto, precisa Chiambretti, «ma sono una presenza necessaria poiché servono a raccontare una fetta di società in crisi (e la politica lo è fortemente). Abbiamo faticato un po' a trovarne, devo dire più disponibili da destra. Ma non dite che è un programma di destra. Io da anni non voto: non mi sento rappresentato».

Chiambretti era una presenza fissa della storica Rai 3 di Angelo Guglielmi. «Tornare a Rai 3 è stata una scelta romantica […] Detto ciò non ho ritrovato niente e nessuno. La mia Rai 3 era altro. La rete ha bisogno di ritrovare un'identità che ultimamente si è frammentata.

CHIAMBRETTI SANREMO

Non solo donne, nel futuro di Chiambretti, ma prossimamente un access prime time dal titolo Fin che la barca va: «Posso pensarlo come un nuovo Portalettere: in 25 minuti personaggi vari si raccontano a 360°. Dopo tanti anni torno in esterna. Il Giubileo, con Roma presa d'assalto da milioni di pellegrini, ha rischiato di farlo saltare: abbiamo dovuto anticiparlo a febbraio-marzo 2025.

piero chiambretti roma santa e dannata torino.

Trasmetteremo da una barca (scelta perché è l'unica location che non ho mai praticato) in navigazione sul Tevere da un ponte all'altro. Siamo a buon punto».

Pare che il postino si sia ambientato a TeleMeloni. «Tutti ne parlano e forse esiste. Io però non l'ho conosciuta. Nessuna censura, semmai qualche (inconsapevole) autocensura.

Se sbaglio è tutta colpa mia. Come sempre mi assumo ogni responsabilità».

piero chiambretti piero chiambretti roma santa e dannata torino (1)