"TI SEI PROPRIO ROVINATA, SEMBRI UN LAMA... TROPPA PLASTICA". E ARRIVANO GLI INSULTI PER ILARY – LA BLASI PRESA DI MIRA DAI FREGNONI DA TASTIERA - GLI ULTIMI SELFIE CONDIVISI SUI SOCIAL HANNO SCATENATO GLI HATER: “CHE LABBRONI DI GOMMA” - ILARY NON HA REPLICATO..

Luana Rosato per ilgiornale.it

La quarantena di Ilary Blasi e Francesco Totti prosegue e la conduttrice condivide, di tanto in tanto, qualche scatto con i propri follower aggiornandoli sulla vita in famiglia in tempi di lockdown.

Le ultime foto e apparizioni pubbliche della Blasi, però, sono state un po’ criticate soprattutto per le evidenti trasformazioni fisiche di lady Totti.

Paragonando gli scatti che la ritraggono all’inizio della sua carriera televisiva con quelli attuali, è evidente che Ilary abbia deciso di ricorrere all’intervento della chirurgia estetica per migliorare quelli che, a suo parere, potevano essere piccoli difetti.

E, se negli ultimi tempi, alcuni utenti della rete non hanno perso occasione per manifestare tutto il loro disappunto per i ritocchi di lady Totti, ora gli hater ci sono andati giù ancora più pesante. Alcuni selfie pubblicati su Instagram dalla Blasi, infatti, sono stati presi di mira da alcuni internauti che, senza troppi giri di parole e in maniera molto crudele, hanno tacciato Ilary di essersi talmente tanto trasformata con la plastica da assomigliare, addirittura, ad un lama.

“Ti sei proprio rovinata, sembri un lama... troppa plastica!”, ha commentato uno dei tanti leoni da tastiera, “Sei più bella acqua e sapone Ilary”, “Sì, per acqua e sapone basterebbe levarsi via il trucco ma tutto il botox che ha tra labbra, zigomi e fronte come fa? Ti ricordi quanto era bella una volta, somigliava ad Ornella Muti, peccato si sia rovinata così giovane, non ne aveva affatto bisogno”, si continua a leggere tra i commenti, “Che labbroni di gomma”, “Eri così bella prima, perché vi gonfiate così”, hanno continuato ad inveire alcuni odiatori seriali.

Ilary, però, sembra non essere affatto colpita dalle critiche che molti le hanno mosso riguardo gli interventi di chirurgia estetica cui si sarebbe sottoposta nel corso degli anni. La Blasi, infatti, non ha mai commentato né replicato agli insulti che tanti le rivolgono quotidianamente sui social. Anzi, preferisce far cadere nell’oblio i commenti dispregiativi senza dare adito a polemiche inutili.

