19 gen 2021 10:35

"UN TITOLO CON FOTO DI DAGOSPIA ORMAI RIESCE MEGLIO E VALE PIÙ DI MILLE ARTICOLI DEL CORRIERE" - GEMINELLO ALVI IN LODE DI QUESTO DISGRAZIATO SITO: "NON C’È ALTRO MODO LEALE IN TERRA DI RACCONTARE CHE NON SIA PURE GROTTESCO: PERCIÒ UN TITOLO DI DAGOSPIA “PANICO A PALAZZO CHIGI” E QUATTRO FOTO VERTICALI DI ZINGARETTI, MATTARELLA, CONTE E RENZI, PARLANO DA SOLE E DICONO TUTTO. E SOTTO DI ESSE UN OCCHIELLO DONA IN SINTESI EFFICACE IL DISASTRO DELLO STATO IN ITALIA. DAGOSPIA, DELL’INCUBO IN ATTO, È IL REGISTRO PIÙ ADEGUATO"