Cristiana Lauro per Dagospia

Ma la RAI non ce l’aveva con Fedez dopo l’ultimo concerto del Primo Maggio? Ho le traveggole, la memoria corta, o pochi mesi fa volavano stracci e anticipazioni di querele nei confronti dell’artista riportate dalle più importanti testate giornalistiche italiane?

Ieri sera a Che Tempo Che Fa c’erano: da una parte Fabio Fazio a fare Fabio Fazio e dall’altra Fedez, sulla scia del nuovo disco da promuovere. Fedez procede con la sua attività sociale a favore dei bambini con difficoltà dovute a problematiche neurologiche complesse. Insieme a sua moglie Chiara è notoriamente impegnato su diversi temi sociali e solidali. Fatti, fin qui, documentati. Tuttavia il clamore - piaccia o meno - pesa spesso sull’informazione. Basta che una regia, un po’cinica, incroci uno spettatore vigile per fare immediatamente scopa riguardo a un pensiero che mi sarei risparmiata volentieri.

Vado ai fatti: durante l’esibizione di un artista, riprendere, inquadrare ripetutamente lo schermo dove scorrono i testi (quello che in gergo un po’ approssimativo viene definito “gobbo”), è una svista che la regia dovrebbe risolvere in tempo reale. È successo ripetutamente ieri sera durante l’esibizione di Fedez. Sembrava fatto apposta, giuro! Mai vista prima d’ora una cosa del genere in quel programma che seguo da anni e può fregiarsi di una regia tutt’altro che ingenua. Gli errori di solito vengono ripresi e risolti da una buona regia. Possibile che sia sfuggita questa ripetuta scivolata mentre un artista si esibiva presentando il suo nuovo brano in uscita?

Sappiate che in TV si usano regolarmente testi scritti e concordati che scorrono su schermi solitamente posizionati in fondo alla sala. Succede al Festival di Sanremo, a Ballando con le Stelle, a C’è Posta Per Te e negli studi televisivi di qualsiasi emittente, da Rai a Mediaset, La7, fino a Tele Pajata (cit. Lillo&Greg).

I “gobbi” fanno parte della TV soprattutto in diretta e ci sono ovunque. Ma non vengono ripresi, non devono andare in onda! Così come non viene ripresa la truccatrice che incipria il volto sudaticcio di un conduttore o artista durante le pause pubblicitarie. Principalmente i gobbi non andrebbero inquadrati durante l’esibizione di un cantautore perché - vado giù piatta - i più non sanno cosa significhi emotivamente esibirsi sul palcoscenico e sono, pertanto, portati a pensare che l’artista non si ricordi che cazzo ha scritto. Questo non va bene.

