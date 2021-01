"VITTORIO FELTRI HA DIMOSTRATO MALEDUCAZIONE E SCORRETTEZZA PROFESSIONALE" - MARIANO SABATINI: "IL MAGNIFICO DI-RETTORE HA PUBBLICATO SU 'LIBERO' UN'INTERVISTA CHE GLI FECI NEL 2009, TRATTA DAL MIO LIBRO 'CI METTO LA FIRMA!'. L'HA ESTRAPOLATA PER AUTO-INCENSARSI SENZA AVVERTIRE ME O L'EDITORE, E SENZA CITARE IL LIBRO" - LA RISPOSTA DI FELTRI: "FACCIO SOMMESSAMENTE NOTARE CHE IL PADRONE DELLE MIE INTERVISTE SONO IO. DELLE MIE PAROLE NESSUNO PUÒ VANTARE DI ESSERE PROPRIETARIO"

Riceviamo e pubblichiamo:

MARIANO SABATINI

Caro Dago, mi ritengo un giornalista libero ma non di Libero (dato contrattuale inconfutabile). A tal proposito, riguardo all’intervista di Vittorio Feltri, apparsa a mia firma sul suo quotidiano e di conseguenza sul tuo portale, tengo a precisare che è tratta dal mio libro “Ci metto la firma! La gavetta dei giornalisti famosi” pubblicato da Aliberti nel 2009.

Il magnifico di-rettore, in modo a dir poco irrituale, ha pensato di estrapolarla arbitrariamente dal volume per auto-incensarsi. Ma non solo ha omesso di avvertirmi né ha chiesto l’autorizzazione dell’editore – che pretese! – ma neppure ha citato il titolo del volume, entrato tra l’altro nei Meridiani Mondadori di Storia del giornalismo italiano. Maleducazione aggiunta a scorrettezza professionale, dunque, quella di Feltri, a maggior gloria dei suoi 59 anni di professione. Che dire? Auguri per i prossimi 59!

Mariano Sabatini

Risposta di Vittorio Feltri

vittorio feltri

Caro D’ago, il giornalista Sabatini, che stimo, ha scritto una lettera a te, e non a me, per lagnarsi di una intervista che lui fece a me, e non io a lui, riportata su Libero alcuni giorni orsono. Faccio sommessamente notare che il padrone delle mie interviste sono io e non lui e neppure alcun editore. La produzione intellettuale è personale, per cui delle mie parole nessuno può vantare di essere proprietario. Aggiungo di aver citato Sabatini nel distico, un atto di cortesia. Costui cosa pretende che lo paghi io per un’intervista rilasciatagli molti anni fa e ancora attuale? Mi vuole rubare quel che gli ho detto assumendone la responsabilità? Grazie Dago. Scusa il disturbo.

Vittorio Feltri