RACCONTANE UN’ALTRA, BILL – NUOVA TEGOLA SU CLINTON “INCASTRATO” DALLA MINISERIE DI NETFLIX SU JEFFREY EPSTEIN: UN EX DIPENDENTE DELL’ISOLA DEL PEDOFILO AI CARAIBI RACCONTA DI AVERCI VISTO L’EX PRESIDENTE – BILL HA SEMPRE NEGATO DI AVERCI MESSO PIEDE, MA LA TESTIMONIANZA COMBACIA CON QUELLA DI VIRGINIA GIUFFRE CHE HA RACCONTATO DI UNA CENA E... - VIDEO

la miniserie di netflix su jeffrey epstein

Per anni ha sempre negato di aver messo piede sull’isola del pedofilo, ma adesso a incastrare Bill Clinton c’è una nuova testimonianza: Steve Scully, ex dipendente di 70 anni nell'isola caraibica privata di Epstein a Little Saint James, ha dichiarato di aver visto l'ex presidente seduto con il pedofilo sotto il portico della villa.

È quanto emerge dalla nuova miniserie “Jeffrey Epstein – Soldi, potere e perversione” in onda su Netflix da mercoledì che ripercorre le vicende che hanno portato in carcere il magnate della finanza: testimoni, dipendenti e vittime di abusi ricostruiranno la rete del pedofilo e il suo traffico sessuale di minorenni.

Nel documentario non c’è nulla che porta a pensare che Clinton sia coinvolto nel giro di Epstein, ma l’ex presidente ha sempre negato di aver mai fatto visita all’isola dei Caraibi, ammettendo di aver volato sul Lolita Express in quattro occasioni.

Scully ha raccontato di non aver visto altri ospiti in giro al momento dell’incontro tra i due, ma non è chiaro quando Clinton sarebbe stato sull’isola. La testimonianza di Scully confermerebbe quando raccontato da Virginia Giuffre, una delle accusatrici di Epstein, che ha affermato di aver cenato con l’ex presidente, Ghislaine Maxwell e il finanziere e altre due donne di New York proprio sull’isola. Giuffre ha poi raccontato di aver visto «Clinton passeggiare nell’oscurità con due bellissime ragazze a braccetto».

Clinton non ha risposto alle accuse e il suo portavoce ha insistito di non sapere "nulla dei terribili crimini" di Epstein. Dopo le accuse al pedofilo sono emerse una serie di foto scattate a Clinton in posa sui gradini dell’aereo di Epstein, il Lolita Express, nel 2002. In un'altra immagine abbraccia Chauntae Davies, che ha raccontato come sia stata reclutata come massaggiatrice personale per poi diventare schiava sessuale di Epstein.

Davies ha detto: «È chiaro che Epstein stava usando questo jet privato e la sua ricchezza per avvicinarsi a persone ricche e potenti. Guardando a queste immagini ci si chiede perché Bill Clinton stesse usando l'aereo e cosa Jeffrey poteva tentare di ottenere da lui».

