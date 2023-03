13 mar 2023 15:16

LA RADIO RESTA SENZA LA VOCE DI CLELIA BENDANDI: MUORE LA STORICA SPEAKER RADIOFONICA, ULTIMAMENTE IN FORZA A RTL BEST - DALLE EMITTENTI ROMANE A RADIO RAI: GLI OLTRE 50 ANNI DI CARRIERA - IL RICORDO DELLA COLLEGA FEDERICA GENTILE: "RIEMPI TU QUESTO SILENZIO ASSORDANTE CON LA TUA VOCE, DA LASSÙ. TENGO STRETTE LE NOSTRE CHIACCHIERATE, LA NOSTRA MUSICA, I NOSTRI COMMENTI NOTTURNI ALLE PARTITE DI TENNIS IN ORARI IMPROBABILI..."