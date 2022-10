RAI, UN BELL'AMBIENTINO - DOPO IL CASO FIORELLO, PURE BRUNO VESPA SPARA SUL TG1 - DURANTE LA PUNTATA DI "PORTA A PORTA", BRU-NEO RIMBROTTA I COLLEGHI: "PREGHIAMO IL TG1 DI STARE NEI LIMITI DI TEMPO CHE SONO STATI CONCORDATI, SENZA SFORAMENTI CHE SONO ORAMAI QUOTIDIANI. QUALCHE CONDUTTORE NON CI AMA" SOSTIENE VESPA - CONTINUANO I GUAI PER MONICA MAGGIONI CHE DOPO LA FIGURACCIA PER L'OPPOSIZIONE A "EDICOLA FIORE" (CHE ANDRÀ SU RAI2) ORA DEVE BECCARSI I CAZZIATONI DI VESPA - VIDEO

Andrea Parrella per www.fanpage.it

BRUNO VESPA

Bruno Vespa attacca il Tg1. Il conduttore di Porta a Porta non le manda a dire ai colleghi della testa che ha diretto a inizio anni Novanta, contestandoli apertamente in diretta, manifestando il suo disappunto, per ragioni di cortesia e di educazione, verrebbe da dire.

Il conduttore, nel corso della puntata del 20 ottobre del suo storico programma, ha infatti lanciato una frecciatina a conduttrici e conduttori del Tg1 guidati da Monica Maggioni, in questo modo: “Adesso c’è il Tg1. Io amo il Tg1 e annuncerò sempre il Tg1.

monica maggioni speciale tg1

Qualche conduttore non ci ama e quindi finito il Tg1 dicono ‘ci vediamo domani mattina’, come se dopo la serata fosse finita“. Non è tutto, visto che Vespa approfitta per rimproverare il Tg1 di prendersi anche troppo spazio e riconsegnare la linea a Porta a Porta con troppo ritardo:

“Preghiamo anche il Tg1 di stare nei limiti che sono stati concordati di tempo, senza sforamenti che sono quotidiani ormai”.

BRUNO VESPA

Parole, quelle del giornalista, che porteranno certamente a reazioni nelle prossime ore e che sembrano anche figlie del clima creatosi a Rai1 dopo le polemiche degli ultimi giorni dovute al caso Fiorello. Lo showman, come noto, era in predicato di tornare su Rai1 con il suo programma del mattino, prima che alcuni giorni fa il Tg1, attraverso il suo cdr, si scagliasse contro questa ipotesi, rivendicando gli spazi della mattina di Rai1 come di competenza della redazione giornalistica.

monica maggioni speciale tg1 2

Nonostante le precisazioni dell'azienda e il sostanziale passo indietro della redazione attraverso una lettera aperta a Fiorello, a poche ore di distanza è arrivata la comunicazione del trasferimento del programma del mattatore siciliano su Rai2, con partenza prevista il 5 dicembre prossimo (partirà qualche settimana prima in via sperimentale, dal 7 novembre su RaiPlay).

fiorello