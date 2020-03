LA RAI HA TROVATO L’ANTIVIRUS: FIORELLO - LO SHOWMAN NON ESCLUDE IL SANREMO BIS NEL 2021 CON AMADEUS E JOVANOTTI ("NON IL NUOVO CATERINO BALIVO, MA IL NUOVO FABIO FAZIO") - “DAI PENSIAMOCI, PENSIAMOCI! IL CORONAVIRUS CAMBIA TUTTO” - PER TRE SABATO SERA SU RAI ANDRÀ IN ONDA 'IL MEGLIO DI VIVARAIPLAY'. E FIORELLO SU TWITTER, HA PROPOSTO A STEFANO COLETTA, DIRETTORE DI RAI UNO, DI MANDARE IN REPLICA ANCHE L'ULTIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO - VIDEO

«Qui c' è del Sanremismo», direbbe Fiorello. All' alba del 16 marzo (ieri), ossia con undici mesi di anticipo, si torna a parlare del Festival di Sanremo. La ragione è il coronavirus. Tranquilli, ora vi spieghiamo tutto. Come già anticipato settimana scorsa, Rai Uno ha eletto Fiorello a proprio personalissimo antivirus: per intrattenere gli italiani e rimpolpare un palinsesto pandemizzato dai contagi, sabato andrà in onda una riedizione di Viva RaiPlay.

La previsione è una serata a base di ascolti stratosferici, visto che l' ammiraglia pubblica non avrà in controprrogrammazione Maria De Filippi: C' è posta per te è terminato sabato scorso e Amici, da quanto si apprende, resterebbe al venerdì sera. Con ogni probabilità, dunque, mezza Italia guarderà Fiorello.

Il nostro però ha voluto alzare la posta in gioco: ieri, su Twitter, ha proposto a Stefano Coletta, direttore di Rai Uno, di mandare in replica anche l' ultima edizione del Festival di Sanremo. Quella dei record. Di Bugo e Morgan. Dei passi avanti e indietro. Dei look di Achille Lauro. E, sì, anche delle canzoni. La reazione dei social è stata una ovazione popolare: l' hashtag #sanremo2020rewatch è diventato subito di tendenza, raccogliendo approvazioni a destra e a manca. «Ridateci Sanremo», si legge, «Vogliamo spensieratezza, allegria, bravura... ci vuole proprio!» e via dicendo.

Tra l' altro a questo giro si potrebbe tirare notte fonda senza problemi: la maggior parte dei cittadini non deve andare a lavorare, la mattina seguente... Naturalmente la decisione spetta al direttore Coletta ma l' idea, peraltro senza precedenti, è obiettivamente allettante.

Oltre che a costo zero. Il che, di questi tempi, non è poco. Ma c' è di più.

Parlando di Sanremo, Fiorello sembrerebbe aver rivalutato il proprio grande rifiuto a un bis nel 2021. Durante una diretta Instagram con i suoi amici di sempre Amadeus e Jovanotti, è saltato fuori l' argomento: «Rifai o non rifai Sanremo?». Tra il serio e il faceto, Amadeus ha detto a Jovanotti: «Lo rifarei solo se ci fossi anche tu!». «È un ricatto?» ha replicato il cantante. «Sì», conferma divertito Amadeus, finché non arriva il colpo di scena finale, con Fiorello che aggiunge: «Dai pensiamoci, pensiamoci! Il Coronavirus cambia tutto».

Ora, è chiaro che si tratta di una chiacchierata tra amici: nessuno ha firmato niente. Però la chiacchierata si è svolta davanti a migliaia di persone connesse e, soprattutto, non si è conclusa con il solito «Spiacenti, non contate su di me» di Fiorello. Vuoi vedere che il Coronavirus ha ammorbidito lo showman spingendolo a rivedere le proprie priorità?

chiacchiere in libertà D' altronde Fiorello ha davvero a cuore il pubblico italiano: in questi giorni si sta connettendo tantissime volte su Instagram, parlando con Tizio e Caio, e ha addirittura proposto, insieme a Jovanotti, di sospendere l' Auditel. «Leggo record di qua, record di là: basta con questi trionfalismi», ha commentato in diretta social Jovanotti, raccogliendo l' approvazione di Fiorello.

«Siamo tutti a casa, questo è vincere facile». Da qui, l' idea dei due amici: «sospendiamo l' Auditel».

Naturalmente non si può fare: gli ascolti sono la base sulla quale si pianificano gli investimenti pubblicitari. Inoltre sia Rai che Mediaset hanno già provveduto ad asciugare i toni trionfalistici dai comunicati stampa relativi agli ascolti. Però l' idea dà la misura di quanto Fiorello tenga al pubblico italiano.

E allora: Fiorè, torna!

