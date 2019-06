RAI, C’È CHI SCENDE E CHI SALINI – A VIALE MAZZINI ORMAI È TUTTI CONTRO TUTTI: LA LEGA SGANCIA LA BOMBA CONTRO L’AD E CHIEDE DI SPIEGARE LE NOMINE E LA REPENTINA RIMOZIONE DI FABRIZIO FERRAGNI, DAL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, NOMINATO NELL'APRILE 2019: C'E' LO ZAMPINO DEL QUIRINALE? – FRECCERO: “SIAMO VICINI A UN ACCORDO PER IL PASSAGGIO DI FAZIO A RAI2”

Marco Antonellis per Dagospia

Mentre Carlo Freccero, Direttore di Rai2, fa sapere al colto e all'inclita che ha "parlato a lungo con Fabio Fazio e siamo molto vicini ad un accordo editoriale per il suo passaggio su Rai2 che riguarda la programmazione domenicale con ’Che Tempo Che Fa’ (una prima parte andrebbe in onda prima del Tg2, dalle 19.30 alle 20.29) e una seconda parte in prime time" in Rai scoppia la guerra termonucleare.

Ed è la Lega di Matteo Salvini a sganciare la bomba: la Rai spieghi i criteri delle ultime nomine ma soprattutto i motivi della rimozione di Fabrizio Ferragni!

Inutile aggiungere che si tratta di un siluro indirizzato dritto dritto all'AD di Viale Mazzini Fabrizio Salini che in questi ultimi giorni non nega, a chi ha avuto modo di parlargli che "il clima si è fatto pesante".

Infatti, il capogruppo della Lega in commissione di Vigilanza sulla Rai, Massimiliano Capitanio, ha rivolto un quesito alla Rai per chiedere conto dei motivi che hanno portato alla rimozione di un giornalista professionista ed esperto come Fabrizio Ferragni", nell'ambito delle nomine "relative a settori strategici per la governance" che - secondo indiscrezioni di stampa - sarebbero state disposte dall'Amministratore delegato di viale Mazzini Fabrizio Salini.

Nel quesito si chiede di conoscere "un elenco dettagliato delle nomine effettuate; quali siano i criteri discretivi cui è stata informata la scelta per ogni settore; quante e quali candidature per le varie posizioni sono state valutate; quali sono i motivi che hanno portato alla rimozione di Fabrizio Ferragni dal suo incarico".

Secondo antre fonti, la rimozione di Ferragni, già nelle file dell'Opus Dei, sarebbe stata innescata da un "suggerimento" del Quirinale. Il motivo della repentina rimozione - era stato nominato ad aprile 2019 - è avvolto nel mistero.

Intanto, tra Lega e Ad è guerra totale specie se si pensa che solo pochi giorni prima lo stesso Capitone aveva attaccato frontalmente Stand by me, la società di provenienza dello stesso Salini chiedendo si sapere "quante ore di programmazione giornaliera siano affidate a società esterne con la relativa suddivisione per rete". E anche "il numero e l'importo dei contratti con la Stand by me nonché quelli stipulati negli ultimi 5 anni con quest'ultima".

