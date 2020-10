RAI STORIA NON CHIUDERÀ. ORA POTETE TORNARE A IGNORARLA – IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI HA DECISO DI MANTENERE L’ATTUALE ASSETTO DEI CANALI, SALVANDO ANCHE RAI SPORT – DOPO L’INFORNATA DI NOMINE NELLA RAI3 FILO-GRILLINA DI FRANCO DI MARE, IL PD SI METTE DI TRAVERSO ANCHE SULLA NUOVA DIRETTRICE DI ISORADIO ANGELA MARIELLA

FABRIZIO SALINI

Antonella Baccaro per il “Corriere della Sera”

Rai Storia e Rai Sport non chiuderanno i battenti. Il consiglio di amministrazione della Rai, riunitosi per esaminare eventuali cambiamenti giustificati dal taglio dei costi, dopo le critiche arrivate su possibili accorpamenti, ha mantenuto l' attuale assetto.

angela mariella

L' ad Fabrizio Salini ha detto che le ipotesi circolate «sono riconducibili a simulazioni e scenari volti ad affrontare la situazione economica», ma «non c' è alcuna volontà di chiudere né accorpare i suddetti canali» e ha anzi confermato «l' impegno per rafforzare ulteriormente l' offerta culturale della Rai in un momento difficile per il Paese».

RITA BORIONI

«Sono paradossali - avrebbe detto Salini - le accuse che a questa Rai non interessi la cultura: in questi anni abbiamo confermato la leadership nell' offerta culturale tv, radio e digital. Un terzo del catalogo di Raiplay è composto da documentari, opere teatrali, musica, opera e danza. Questa è la Rai che ha mandato in onda la prima della Scala con un' audience di 3 milioni di spettatori e ha scelto di trasmettere Piero e Alberto Angela in prima serata».

FRANCO DI MARE FRONTIERE

Rispetto alla sollecitazione del ministro della Cultura, Dario Franceschini, Salini ha promesso «nuovi progetti». Il cda ha inoltre nominato direttrice di Isoradio Angela Mariella con il solo parere contrario della consigliera espressa dal Pd, Rita Borioni, che aveva proposto che Isoradio passasse sotto la testata di Radio1 e del Gr e che si evitasse il proliferare delle nomine. Un riferimento all' infornata fatta a Rai3 dove sono stati nominati di recente cinque direttori che il Pd non ha approvato, considerandoli tutti di area grillina, come il direttore della rete Franco Di Mare.

FRANCO DI MARE E LA FIDANZATA GIULIA

Non ha votato il consigliere indipendente Riccardo Laganà per protestare contro il metodo di non presentare al Cda la rosa dei candidati. Ma intanto le nomine non sarebbero ancora finite: secondo indiscrezioni, sarebbero in arrivo sei vicedirettori a Rai2 e sette a Rai1. Il prossimo cda esaminerà i palinsesti dei primi mesi del prossimo anno. Tra le voci che circolano, la sospensione del programma di Nunzia De Girolamo, in isolamento per il Covid.

