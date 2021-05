RAI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI FEDEZ – “VIGILANZATV”: “IERI LITE INFUOCATA DURANTE UNA RIUNIONE TRA FABRIZIO SALINI E FRANCO DI MARE” - IL MOTIVO DEL CONTENDERE È OVVIAMENTE IL PUTIFERIO DEL CONCERTONE E FEDEZ: IL DIRETTORE DI RAITRE VUOLE QUERELARE IL RAPPER, MENTRE L’AD È CONTRARIO - UN CORTO CIRCUITO TUTTO INTERNO AL M5S: FEDEZ È APPREZZATO DA CONTE (E SCRISSE L'INNO DEI GRILLINI), MA ANCHE SALINI E DI MARE SONO IN QUOTA MOVIMENTO…

Da https://www.vigilanzatv.it/

Commissione Vigilanza Rai - Audizione del direttore di Rai Tre Franco Di Mare 1

Lite infuocata ieri pomeriggio al settimo piano di Viale Mazzini, con le urla giunte finanche agli uffici della Presidenza Rai. Scena del "delitto" una riunione tra l'Ad Rai Fabrizio Salini, il Direttore di Rai3 Franco Di Mare, la Vicedirettrice Ilaria Capitani, Massimo Bonelli di iCompany, e lo staff dell'Ad fra cui il Direttore dell'ufficio legale Francesco Spadafora.

murales con fedez sul cavallo della rai

Motivo del contendere, come si sarà intuito dai nomi, il putiferio del Concerto del Primo Maggio e - nello specifico - la querela a Fedez che il Direttore di Rai3 Di Mare intenderebbe perseguire per "tutelare l'immagine della Rai, della Rete e della Vicedirettrice Capitani" e che gli è stata chiesta da più o meno tutti gli schieramenti politici durante la sua audizione in Commissione di Vigilanza Rai.

FABRIZIO SALINI

Un'azione legale che, tuttavia, l'Amministratore Delegato Salini non intende perseguire in nessun modo. Ricordiamo che Fedez, apprezzatissimo da Giuseppe Conte, è stato difeso a spada tratta da molti esponenti M5s, e lo stesso Salini è in quota grillina (così come Di Mare). Un corto circuito tutto pentastellato che ha scatenato la lite e le grida furenti che hanno scosso un altrimenti sonnacchioso pomeriggio a Viale Mazzini. Chi la spunterà?

fedez 1 fedez concertone murales con fedez sul cavallo della rai fedez AMADEUS FABRIZIO SALINI FABRIZIO SALINI FEDEZ NEL VIDEO DI TUTTO IL CONTRARIO

