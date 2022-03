RAI, DI TUTTO DI PUS! RAI5 ANNUNCIA CHE OGGI CI SARÀ UNA TRASMISSIONE DEDICATA ALLE BELLEZZE DELL'ERMITAGE. PECCATO CHE IL MUSEO DI SAN PIETROBURGO, SULLA SCIA DELLA CRISI DIPLOMATICA TRA OCCIDENTE E RUSSIA, ABBIA APPENA CHIESTO INDIETRO LE OPERE A MOLTI MUSEI ITALIANI - PER GIUNTA IL COMUNICATO STAMPA RAI DI OGGI È RICICLATO UGUALE IDENTICO A UNO DELL'APRILE 2021. AVRANNO LETTO ALLA RAI LA NOTIZIA DELL'ERMITAGE? PARE PROPRIO DI NO...

Marco Zonetti per https://www.vigilanzatv.it/rai5-celebra-lermitage-ma-scorda-che-ha-chiesto-indietro-le-opere-allitalia/

Ha fatto discutere la decisione del Museo Ermitage di San Pietroburgo di far rientrare in patria dall'Italia le opere in mostra al Palazzo Reale di Milano, alle Gallerie d'Italia, a Casa Cavazzini a Udine e alla Fondazione Fendi di Roma. La richiesta viene espressa nel bel mezzo della crisi diplomatica fra l'Occidente e la Russia, dopo la guerra mossa da quest'ultima all'Ucraina.

La Rai, tuttavia, o almeno il suo ufficio stampa sembrano ignorare la pretesa dell'Ermitage malgrado essa sia stata ampiamente trattata da giornali e notiziari, visto che proprio oggi, 10 marzo 2022, compare un comunicato stampa ufficiale di Viale Mazzini nel quale si annuncia la celebrazione dell'Ermitage in un programma in onda su Rai5 dal titolo I più grandi musei del mondo.

Riportiamo qui di seguito il comunicato ripreso dall'Ansa: "Il Museo dell'Ermitage di San

Pietroburgo è senza dubbio uno dei musei più ricchi in opere occidentali della storia dell'arte, considerato alla pari del Louvre e del British Museum. Il museo contiene anche una vasta collezione di arte moderna. I più grandi musei del mondo, in onda domani alle 19.35 su Rai5, racconta questo museo e il Museo di Stato Russo, con la sua splendida e importante collezione di arte russa che va dalle icone del X secolo fino ai simbolisti del XX secolo".

Come si può leggere, nel comunicato non vi è alcun riferimento alla decisione dell'Ermitage di riavere indietro le opere in mostra in Italia... Una rapida ricerca in rete ci fa peraltro apprendere che lo stesso identico comunicato - vedi stampata qui sotto - era stato pubblicato sul sito ufficiale dell'ufficio stampa Rai il 19 aprile 2021. Quindi evidentemente domani andrà in onda una replica del programma in questione, replica di fatto superata dalla notizia di ieri delle richieste del museo all'Italia. A parte il tragico copia e incolla del comunicato, la Rai dove vive? Avranno letto che l'Ermitage rivuole le opere indietro? Non si sa.

