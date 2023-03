15 mar 2023 16:52

RAI: DI TUTTO, DI PUS! SCHLEIN VOLEVA PIAZZARE IL SUO LUOGOTENENTE MARCO FURFARO IN VIGILANZA, MA LE LISTE ERANO GIÀ CHIUSE – IL DEPUTATO ZINGARETTIANO DOVREBBE ENTRARE IN SEGRETERIA, COME VICE DI ELLY, CON LA DELEGA ALL'INFORMAZIONE – IN COMMISSIONE ENTRA ANCHE LA PREGIUDICATA AUGUSTA MONTARULI, DI FRATELLI D’ITALIA, CHE SI E’ DIMESSA DA SOTTOSEGRETARIO DOPO LA CONDANNA IN CASSAZIONE PER PECULATO - LA PRESIDENZA DELLA VIGILANZA, SALVO SORPRESE DEL TERZO POLO CON MARIA ELENA BOSCHI, DOVREBBE ANDARE AL M5S CON RICCARDO RICCIARDI...