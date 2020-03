RAI1 FA PARTIRE LA FICTION CON LUCA ARGENTERO MEDICO (ALL'OSPEDALE DI LODI!!) CHE OVVIAMENTE VINCE LA SERATA CON IL 26,1% E 7,1 MILIONI. MA OCCHIO: CI SONO SOLO 4 PUNTATE SU 8, LE RIPRESE SONO STATE INTERROTTE PER IL CORONAVIRUS - BENE ZALONE SU CANALE5 (16,7%) - SCIARELLI A PICCO (4,7%): CHI LI VEDE GLI SCOMPARSI SE SIAMO TUTTI A CASA? - DEL DEBBIO (5,8%) SOPRA FORMIGLI PUR CON SALVINI (4,9%) - MORENO (5,4%), PALOMBA (4,8-4,6%), GRUBER (8%) - LA MESSA DEL PAPA BALZA AL 21,8% - VESPA (14,8%), COSTANZO CON BRIGNANO (9,7%)

LUCA ARGENTERO DOC

Nella serata di ieri, giovedì 26 marzo 2020, su Rai1 l’esordio della fiction Doc – Nelle Tue Mani ha conquistato 7.172.000 spettatori pari al 26.1% di share (nel dettaglio, primo episodio: 7.409.000 – 24.8%; secondo episodio: 6.975.000 – 27.3%). Su Canale 5 Quo Vado ha raccolto davanti al video 4.603.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Rai2 Vendetta Finale ha interessato 1.429.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Next ha intrattenuto 1.186.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.270.000 spettatori pari ad uno share del 4.7% (presentazione di 13 minuti: 1.085.000 – 3.4%).

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.349.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 PiazzaPulita – ospite Salvini – ha registrato 1.131.000 spettatori con uno share del 4.9%. Su Tv8 La Notte dei Record in replica segna 393.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Indovina Chi ha raccolto 318.000 spettatori con l’1.1%. Su Iris Indiana Jones e l’Ultima Crociata registra 753.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai Gulp Il Collegio ha ottenuto 394.000 spettatori pari all’1.3%. Su La5 Grande Fratello Vip segna 142.000 spettatori pari allo 0.6%. Su Sky Uno Family Food Fight ottiene 155.000 spettatori con lo 0.5% (239.000 spettatori cumulati considerando +1, replica e on demand).

Ascolti TV Access Prime Time

Gruber all’8%.

Su Rai1 la replica de Soliti Ignoti in replica ottiene 6.123.000 spettatori con il 19.4%. Su Canale 5 – dalle 20.47 alle 21.45 – Striscia la Notizia registra una media di 6.044.000 spettatori con uno share del 19.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.706.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.446.000 spettatori con il 4.6%. Su Rai3 Non ho l’Età raccoglie 1.394.000 spettatori con il 4.5% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 2.100.000 spettatori pari al 6.7%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.484.000 individui all’ascolto (4.8%), nella prima parte, e 1.456.000 spettatori (4.6%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.502.000 spettatori (8%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 736.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 424.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Nella sfida tra repliche, vince Bonolis.

Su Rai1 la replica de L’Eredità ha ottenuto un ascolto medio di 4.331.000 spettatori (16.8%). Su Canale 5 in replica Avanti il Primo ha raccolto 4.205.000 spettatori (17.3%) mentre Avanti un Altro ha interessato 5.693.000 spettatori (20.8%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 1.246.000 spettatori (4.9%), The Rookie segna 1.262.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Ieneyeh ha ottenuto 878.000 spettatori (3.5%). CSI ha totalizzato 791.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 5.240.000 spettatori pari al 18.7%. Blob segna 1.288.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 1.040.000 individui all’ascolto (3.6%). Su La7 Grey’s Anatomy ha appassionato 178.000 spettatori (share dello 0.7%). Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 566.000 spettatori con il 2%. Sul Nove Sono le Venti ha interessato 219.000 spettatori con lo 0.7%.

DOC NELLE TUE MANI

Daytime Mattina

Balzo della Messa che tocca il 21.8%.

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.460.000 telespettatori con il 16.7%. Tra le parti del contenitore la Santa Messa celebrata dal Papa raccoglie 1.240.000 spettatori con il 21.8%. Rai Parlamento Speciale ha ottenuto 1.624.000 spettatori (12%). Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.651.000 spettatori (16.2%), nella prima parte, e 1.578.000 spettatori (13.7%) nella seconda parte. Su Rai 2 TG2 Italia ha raccolto 329.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia 1 The Flash ottiene un ascolto di 181.000 spettatori pari all’1.6% di share, nel primo episodio, e 285.000 spettatori pari al 2.4%, nel secondo episodio. Su Rai3 Agorà convince 1.118.000 spettatori pari all’11.1% di share. A seguire Mi Manda Rai3 segna 1.108.000 spettatori con il 9.6%. Su Rete 4 Carabinieri registra una media di 351.000 spettatori (3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 305.000 spettatori con il 3.8%. A seguire Coffee Break ha informato 505.000 spettatori pari al 4.5%.

cristina marino luca argentero

Daytime Mezzogiorno

Tutta Salute al 7.9%.

Su Rai1 il meglio di Linea Verde ha raccolto 1.812.000 spettatori con l’8.2% di share. Su Canale 5 Forum arriva a 1.921.000 telespettatori con l’11.9%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 823.000 spettatori con il 6%, nella prima parte, e 1.470.000 spettatori con il 7.8% nella seconda parte. Su Italia 1 The Flash raccoglie 412.000 spettatori con il 2.7%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 1.193.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 la breve striscia di Rai News ha interessato 1.032.000 spettatori con l’8.4%.

Tutta Salute ha ottenuto 1.074.000 spettatori con il 7.9%. Il TG3 delle 12 ha ottenuto 1.936.000 spettatori (11.2%). Quante Storie ha raccolto 932.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha raccolto 305.000 spettatori con il 2.2%, nella prima parte, e 505.000 spettatori (2.5%), nella seconda parte in onda dopo il tg. La Signora in Giallo ha ottenuto 1.006.000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 879.000 spettatori con uno share del 6.6% nella prima parte, e 948.000 spettatori con il 4.7% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

In 2,1 milioni per TGR – Leonardo.

Su Rai1 Diario di Casa segna 2.082.000 spettatori con l’8.9%. La Vita in Diretta ha convinto 1.950.000 spettatori pari all’8.9% della platea, nella prima parte dalle 14.15 alle 15, e 2.499.000 spettatori pari al 12.8%, nella seconda parte dalle 15.07 alle 15.42. Il Paradiso delle Signore ha convinto 2.650.000 spettatori con il 14.1%. La Vita Diretta ha raccolto 2.786.000 spettatori con il 13.6% (presentazione: 2.322.000 – 12.4%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 3.571.000 spettatori con il 14.8%. Una Vita ha convinto 2.927.000 spettatori con il % di share. A seguire Le Ali della Vita 2 ha ottenuto 1.885.000 spettatori con il 9.5%. Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.164.000 spettatori con l’11.7%. Amici di Maria De Filippi – Fase Serale ha raccolto 2.360.000 spettatori con il 12.8%.

quo vado

Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 2.770.000 spettatori pari al 14.7% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 2.821.000 spettatori (14.6%), nella prima parte, 3.049.000 spettatori (14.1%), nella seconda parte, e 2.820.000 spettatori (12.5%) nell’ultima parte di breve durata. Su Rai2 Una Tata Sotto Copertura ha raccolto 981.000 spettatori con il 4.6%. Rai Parlamento Speciale ottiene 928.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto 1.246.000 spettatori con il 5.1%. L’appuntamento con I Simpson ha raccolto 1.438.000 spettatori (6.3%), nel primo episodio, 1.623.000 spettatori (7.5%), nel secondo episodio, e 1.423.000 spettatori (7%), nel terzo episodio. La serie The Big Bang Theory segna 1.015.000 spettatori (5.3%).

Z la Formica ha appassionato 732.000 spettatori con il 3.9%. Grande Fratello Vip ha raccolto 507.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 4.705.000 spettatori con il 20.1%. TGR – Leonardo ha raccolto 2.187.000 spettatori (10.4%). Aspettando Geo… segna 1.360.000 spettatori con il 7.3%. Geo ha registrato 2.120.000 spettatori con il 9.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 990.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 Tagadà ha interessato 878.000 spettatori (share del 4.5%) mentre Tagadoc ha ottenuto 404.000 spettatori con il 2.1%. TGLa7 Speciale ha informato 325.000 spettatori e l’1.5%. Su TV8 Vite da Copertina ha raccolto 298.000 spettatori con l’1.4%.

ZALONE QUO VADO TALENTI

Seconda Serata

Il 9.7% per L’Intervista con Enrico Brignano.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 1.911.000 spettatori con il 14.8% di share. Su Canale 5 L’Intervista ha totalizzato una media di 1.316.000 spettatori pari ad uno share del 9.7%. Su Rai2 Snich – L’Infiltrato segna 762.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 682.000 spettatori con il 5.6%. Su Italia1 Il Sesto Senso è visto da 603.000 spettatori (4.2%). Su Rete 4 Tatort – Legittima Difesa è stato scelto da 183.000 spettatori con il 2.8% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 5.378.000 (22%)

Ore 20.00 7.332.000 (24.5%)

TG2

Ore 13.00 3.837.000 (16.4%)

Ore 20.30 2.618.000 (8.4%)

TG3

Ore 14.25 3.228.000 (14.6%)

Ore 19.00 3.659.000 (14.2%)

TG5

Ore 13.00 4.593.000 (23.3%)

quo vado checco zalone

Ore 20.00 6.667.000 (22.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 2.735.000 (13.7%)

Ore 18.30 1.467.000 (6.4%)

TG4

Ore 12.00 699.000 (4.1%)

Ore 18.55 1.164.000 (4.5%)

TGLA7

Ore 13.30 1.147.000 (4.8%)

Ore 20.00 1.740.000 (5.8%)