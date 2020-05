RAI1 VINCE CON LA REPLICA (18,3%). DIETRO CI SONO LA D'URSO CHE CHIUDE ALL'ALBA (12,3%) E POI FAZIO CHE CHIUDE CON POLEMICA E UN NON ESALTANTE 8,2-8,4% - 'UN GIORNO IN PRETURA' (4%) - BENE GILETTI (7,1%) - AMADEUS RIPARTE DAL 20,6% CON LE PUNTATE INEDITE - GENTILI (4,6-4,2%) - FAZIO PRESERALE FERMO AL 3,9% - MARA VENIER (19,3-18,6%), FIALDINI (13,5%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

lele mora e le mascherine della pivetti live non e' la d urso 1

Nella serata di ieri, domenica 24 maggio 2020, su Rai1 l’ultima replica de L’Allieva 2 ha conquistato 4.323.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale5 Live – Non è la D’Urso – in onda dalle 21.33 all’1.27 – ha raccolto davanti al video 2.100.000 spettatori con uno share del 12.3% (presentazione di 15 minuti a 2.025.000 e l’8%). Su Rai2 l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha incollato 2.055.000 spettatori e l’8.2% (Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.478.000 e l’8.4%). Su Italia1 Come ti spaccio la famiglia ha intrattenuto 1.351.000 spettatori (5.7%).

Su Rai3 Un Giorno in Pretura ha raccolto 997.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 Sleepers totalizza un a.m. di 838.000 spettatori (4%). Su La7 Non è L’Arena ha registrato 1.366.000 spettatori con uno share del 7.1% (Non è L’Arena Prima Pagina – dalle 20.37 alle 21.00 – a 1.385.000 e il 6%). Su Tv8 la replica de I Delitti del BarLume – Il Telefono Senza Fili segna 632.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Little Big Italy è seguito da 459.000 spettatori con l’1.8%. Su Rai4 A Lonely Place to Die arriva a 704.000 spettatori (2.8%). Su Iris Apocalypse Now è visto da 386.000 spettatori (1.9%). Su Giallo Profiling interessa 523.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 590.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio. Su Paramount Network Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo conquista 611.000 spettatori (2.5%).

FABIO FAZIO

Access Prime Time

Amadeus riparte dal 20.6% con le puntate inedite.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.073.000 spettatori con il 20.6%. Su Canale5 Paperissima Sprint diverte 3.144.000 spettatori pari al 13.1%. Su Italia1 il secondo episodio di The OC 3 è seguito da 593.000 spettatori (2.8%), mentre CSI 6 ha registrato 922.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai3 Che ci Faccio Qui è seguito da 1.060.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Stasera Italia intrattiene 1.043.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 1.054.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 654.000 spettatori pari al 2.8%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 307.000 spettatori con l’1.3%.

Preserale

Che Tempo Che Farà saluta con il 3.9%.

Su Rai1 la L’Eredità – La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.320.000 spettatori pari al 16.7%, mentre L’Eredità è vista da 3.722.000 spettatori con il 21.5%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 1.334.000 spettatori (10.1%), mentre Avanti un Altro ha convinto 2.625.000 spettatori (15.7%). Su Rai2 l’ultima puntata di Che Tempo Che Farà ha convinto 727.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 il primo episodio di The OC 3 è visto da 402.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.759.000 spettatori pari al 15.1%, mentre Blob segna 865.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 l’undicesima stagione di Hamburg Distretto 21 ha fatto compagnia a 395.000 spettatori (2%). Su La7 Quel che resta del giorno ha appassionato 184.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 287.000 spettatori (1.5%). Su Tv2000 il Rosario in diretta da Lourdes è visto da 363.000 spettatori (1.7%).

lele mora e le mascherine della pivetti live non e' la d urso 7

Daytime Mattina

Sempre bene la Santa Messa su Rai1.

Su Rai1 Unomattina in Famiglia dà il buongiorno a 398.000 spettatori con uno share del 17.2% nella presentazione, 858.000 spettatori (19.9%) nella prima parte e 1.711.000 spettatori (22.7%) nella seconda parte; Paesi Che Vai ha ottenuto 1.535.000 spettatori (18.8%); A Sua Immagine – in onda dalle 10.31 alle 12.18 – ha convinto 1.771.000 spettatori (18.4%); la Santa Messa delle 11.00 ha intrattenuto 2.291.000 spettatori (23.8%). Su Canale5 Tg5 Speciale ha intrattenuto 805.000 spettatori pari al 10.2%; la Santa Messa delle 10.00 è vista da 949.000 spettatori (11.3%); Le Storie di Melaverde è seguito da 852.000 spettatori (8.5%). Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha raccolto 440.000 spettatori con il 4.3%.

Su Italia1 il primo episodio di The Night Shift 2 ottiene un ascolto di 198.000 spettatori (2.4%) e il secondo episodio di 225.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 TgR Estovest convince 384.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Carabinieri 4 ha raccolto 255.000 spettatori con il 3%, mentre I Viaggi del Cuore segna 128.000 spettatori (1.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 195.000 spettatori con il 3.2%; a seguire Tagadà Risponde ha informato 139.000 spettatori pari all’1.7%; L’Ingrediente Perfetto è visto da 101.000 spettatori (1.1%).

Daytime Mezzogiorno

roberta petrelluzzi

L’esordio de Le Parole della Salute si ferma allo 0.6%.

Su Rai1 l’Angelus è seguito da 2.555.000 spettatori con il 22.1%; Linea Verde ha raccolto 3.224.000 spettatori (21.3%). Su Canale5 Melaverde arriva a 1.836.000 spettatori con il 14.3%. Su Rai2 Un Ciclone in Convento 10 segna 517.000 spettatori (3.9%). Su Italia 1 il terzo episodio di The Night Shift 2 piace a 277.000 spettatori (2.5%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 820.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 Rai3 per Enzo Biagi è seguito da 475.000 spettatori (2.8%). Su Rete4 Colombo ha appassionato 356.000 spettatori con il 2.2%. Su La7 Le Parole della Salute interessa 74.000 spettatori con lo 0.6%. A Seguire L’Aria Che Tira – Il Diario è visto da 127.000 spettatori (0.9%).

Daytime Pomeriggio

La replica de La Cattedrale del Mare all’8.1%.

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 3.021.000 spettatori pari al 19.3% di share nella prima parte e 2.418.000 spettatori (18.6%) nella seconda parte. A seguire Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto 1.609.000 spettatori (13.1%). Su Canale5 L’Arca di Noè ha appassionato 2.600.000 spettatori con il 15.2%; Una Vita è stato seguito da 1.917.000 spettatori con il 12%; La Cattedrale del Mare ha ottenuto 1.119.000 spettatori con l’8.1%. A seguire Rosamunde Pilcher – Le ali della speranza ha fatto compagnia a 851.000 spettatori pari al 7%. Su Rai2 Il Commissario Dupin ha raccolto 636.000 spettatori (4.2%).

Su Italia1 Magnum PI ha raccolto 401.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio, 324.000 spettatori (2.7%) nel secondo episodio e 316.000 spettatori (2.6%) nel terzo episodio. Su Rai3 Tg Regione alle 14.00 informa 3.256.000 spettatori (19.7%); Mezz’ora In Più è visto da 1.360.000 spettatori (9.6%); Kilimangiaro Collection è seguito da 914.000 spettatori con il 7.4%. Su Rete4 Pericolosamente insieme ha convinto 427.000 spettatori con il 3.2%. Su La7 Startup Economy ha interessato 136.000 spettatori (0.9%); Sognando l’Africa ha intrattenuto 161.000 spettatori (1.2%). Su Mediaset Extra L’Onore e il Rispetto – Parte Quarta è visto da 302.000 spettatori pari al 2.4%.

amadeus soliti ignoti

Seconda Serata

Solo 285.000 spettatori per La Domenica Sportiva.

Su Rai1 Speciale Tg1 è stato seguito da 692.000 spettatori con uno share del 6.3%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 653.000 spettatori pari al 15%. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 285.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Non mi scaricare è visto da 422.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 508.000 spettatori con il 3%. Su Rete4 Via da Las Vegas è stato scelto da 176.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 TgLa7 Notte arriva a 271.000 spettatori (4.3%). Su Tv8 Ex amici come prima è visto da 202.000 spettatore (1.7%). Sul Nove Who’s That Gino? piace a 274.000 spettatore con l’1.2%, mentre Little Big Italy è seguito da 185.000 spettatori con l’1.3%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.995.000 (28.9%)

Ore 20.00 5.294.000 (25.2%)

TG2

Ore 13.00 2.176.000 (13.2%)

Ore 20.30 2.216.000 (9.6%)

TG3

Ore 14.15 2.524.000 (16.1%)

Ore 19.00 1.807.000 (11.6%)

TG5

Ore 13.00 3.320.000 (19.9%)

Ore 20.00 3.986.000 (18.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.478.000 (10.5%)

Ore 18.30 901.000 (7%)

TG4

Ore 12.00 346.000 (2.9%)

Ore 18.55 632.000 (4.1%)

TGLA7

Ore 13.30 537.000 (3.1%)

Ore 20.00 921.000 (4.3%)