RAP “PORNO”: FEDEZ APRE UN CANALE “ONLYFANS” – IL RAPPER PER MANCANZA DI RIME HA BISOGNO DI SOLDI E NON SA PIÙ CHE INVENTARSI DOPO LA SEPARAZIONE CON CHIARA FERRAGNI. AL SUO NUOVO "BEST FRIEND", GIUSEPPE CRUCIANI, RIVELA: “TUTTI MI DICONO CHE DEVO RIPULIRE LA MIA IMMAGINE E IO APRO UN CANALE ONLYFANS. HO FIRMATO UNA COLLABORAZIONE CON ONLYFANS PER UN MIO CANALE, LO DICO A TE PRIMA CHE AI MIEI GENITORI. SO CHE CI TIENI A QUESTE COSE” - “SESSO ESPLICITO? MA VA, UN SACCO DI STAR AMERICANE LO USANO PER ALTRO…” – I MESSAGGI VOCALI MANDATI IN ONDA A “LA ZANZARA”

FEDEZ ANNUNCIA A LA ZANZARA CHE APRIRA UN CANALE ONLYFANS

Da “La Zanzara – Radio24”

giuseppe cruciani - fedez

La notizia è questa: Fedez apre un suo profilo su OnlyFans. Da quello che dice in una conversazione con Giuseppe Cruciani, mandata in onda a La Zanzara su Radio 24, non ci saranno contenuti espliciti di sesso.

“Negli Usa – dice Fedez a Cruciani – molte star utilizzano Only Fans per raccontare la loro vita, non per il sesso”. Potrebbe essere l’inizio di una nuova “politica” per la piattaforma statunitense conosciuta soprattutto per essere utilizzata da donne che, in cambio di denaro, offrono prodotti hard ai loro abbonati.

Dice Fedez di aver chiuso “un rapporto di collaborazione con OnlyFans per aprire un canale”; dunque un accordo commerciale, e di conseguenza i contenuti dovrebbero essere non a pagamento. Ma vedremo. Intanto la notizia bomba, come si dice in questi casi, è questa: Fedez su OnlyFans. Ecco la conversazione integrale tra Fedez e Cruciani.

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI NUDI SU INSTAGRAM

Fedez: “Ciao Crux, devo dirti una cosa, ti devo dare una novità”

Cruciani: “Ciao Fede, che è successo? Brutte notizie, dai ti prego niente brutte notizie un’altra volta. Che è successo?”

Fedez: “No, no. Niente di grave, ho deciso di aprirmi un OnlyFans tutto mio. Volevo dirlo prima a te, so che ci tieni a queste cose. Lo dico prima a te che ai miei genitori”

Cruciani: “Ah, meno male. Cazzo, pensavo mi dicessi che volevi scrivere un libro sulla Lucarelli. OnlyFans, va benissimo. Adesso che ci penso però: OnlyFans? Ma che vuol dire? Sei matto?”

fedez 3

Fedez: “No, no. Ho chiuso una collaborazione coi ragazzi di OnlyFans in America e apro un canale. Però fa ridere, tutti mi consigliano che devo ripulirmi l’immagine e io, tac, canale OnlyFans. Ah, ah, ah”

Cruciani: “Vabbè, mica farei sesso esplicito, cose esplicite. Altrimenti vengo lì nella tua nuova abitazione e spacco tutto…”

Fedez: “Ma va, macchè, niente sesso esplicito. A parte che un sacco di star americane lo utilizzano per mettere i cazzi loro senza contenuti di sesso. Ma poi più in generale quando tutti ti dicono di fare una cosa, non so perché a me viene in mente di fare l’esatto contrario. Comunque adesso che mi hai dato l’idea di fare un libro sulla Lucarelli ci penso anche su quello”

Cruciani: “Vabbè va, poi mi dirai i dettagli. C’è subito un video con qualcuno? Vabbè, poi mi dirai. Ciao”

Fedez: “Se vuoi le anteprime del mio canale OnlyFans chiama Barisoni e digli di iscriversi. Solo così ti do le anteprime”

