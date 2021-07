RASATELA TUTTA: DEVI ESSERE LISCISSIMA. SII PULITA, VESTITI SEMPLICE – VUOI PROVARE AD ENTRARE NEL FANTASTICO MONDO DEL PORNO? I CONSIGLI DI BARBARA COSTA: CONTATTA LA ROCCO SIFFREDI ACADEMY (LE AUDIZIONI RIAPRONO IL 2022), TRAMITE IL SITO. È QUELLO CHE HANNO FATTO VALENTINA NAPPI E MALENA - VUOI BYPASSARE AGENZIA E AGENTI E PRODUTTORI? APRITI UN ACCOUNT SOCIAL TIPO ONLYFANS, BUTTATI, E…

Barbara Costa per Dagospia

siffredi hard academy

Rasatela tutta, e passa bene di dietro, tra le natiche: devi essere liscissima. Sii pulita all’estremo, vestiti semplice. Certo che puoi venire col tuo ragazzo, o con un amico/a. Non ci sono problemi, puoi pure farti accompagnare da mamma. Tranquilla, nessuno ci proverà con te. Fidati: il sesso non consensuale, non girato e non pagato, non è nelle loro regole. Ti faranno domande, vorranno sapere di te, dei tuoi studi, ti scatteranno delle foto. Vestita e non. Ti diranno più volte di pensarci bene. Devi volerlo davvero. Anche se lo fai una sola volta, ragazza, non si torna indietro. Il porno che fai rimane, per sempre, e tutti lo sapranno e vedranno.

siffredi hard academy 5

Come si entra nel porno, chi chiamare, che mi fanno, che mi chiedono, sono quesiti legittimi ma se, sul serio, passato il rischio Covid, vuoi provare ad entrare nel fantastico mondo del porno, ti dico di toglierti immediatamente dalla testa fantasie di successo e soldi: farcela nel porno, diventare la nuova Valentina Nappi, è difficilissimo, ci riescono non in poche ma in pochissime, la stragrande maggioranza gira qualche film, un tot di scene, anche per studi prestigiosi, e poi, massimo 2 anni… stop, fine. Sparisce. Non porna più.

siffredi hard academy 4

Premettendo che io qui parlo di come funziona nelle grandi case di produzione, escludendo il circuito amatorial, ti avverto che il settore delle pornoattrici è un mulinello, è un ricambio di nomi e corpi continuo. Sarò cruda: questo è ciò che vuole il mercato, ciò che i boss porno vogliono, associato al fatto incontestabile che in poche hanno personalità, cervello e la forza che serve per resistere nel tempo e col tempo, e di andare avanti in un ambiente dove pesa esternamente la riprovazione sociale e, internamente, una concorrenza atroce. Bene, fine pistolotto!

vega agency

Allora, dove si inizia? Cara la mia stellina in cerca di porno, ti indico subito una strada preferenziale: contatta la Rocco Siffredi Academy (le audizioni riaprono il 2022), tramite il sito, manda le tue foto e, se "colpiscono", sarà l’Academy a chiamarti. È proprio quello che hanno fatto Valentina Nappi e Malena e tante altre ma, se pensi che la chiamata di Rocco sia la svolta, frena! Rocco ti chiama, mica ti ha scelta.

In Academy sarà durissima, Rocco è un gentleman severissimo. Con Rocco studi orale e pratica, ti fai una vera idea di come funziona davvero il porno, ma non ci sono santi: il porno lo impari facendolo. E non ti fai nemmeno mezza pornata se non ti fai prima le analisi cliniche di legge. Il porno di serie A - come l’Academy di Rocco - non si fida delle analisi che ti porti da casa tua.

siffredi hard academy 3

L’Academy di Siffredi funziona come le grandi case di produzioni americane. Se vuoi diventare una stella, devi padroneggiare bene l’inglese, perché il porno business numero 1 è quello negli Stati Uniti. Adesso tu pensi: ma se arrivo lì, ho svoltato! No, bella, ti sto dicendo che devi ancora iniziare. Negli States, meglio tu abbia già i contatti con una agenzia porno, e che ti trovi un agente al top: dopo esserti messa in regola con i loro test medici (che paghi di tasca tua) sei tu che tramite agente devi a testa bassa metterti a pornare.

Nel porno statunitense niente conta quanto professionalità e serietà: “Il corpo? Per me conta il 50 per cento”, e qui chi parla è Mark Spiegler, agente a capo di "Spiegler Girls", agenzia blasonatissima: chi vi entra, ottiene più chance, sicché, più ingaggi e cachet notevoli. Per intenderci: è stata una Spiegler Girl Asa Akira, lo sono Angela White, la nostra Valentina Nappi. Tre star, tre corpi diversissimi l’uno dall’altro. Ricordati: nel porno non esiste un prototipo di bellezza, puoi siliconarti tutta e ottenere il nulla. Se sei una tipa sveglia, puoi contattare Spiegler direttamente dal suo sito, e dal numero di cellulare che lì leggi.

siffredi hard academy 2

Come dal web puoi contattare agenzie porno USA ed europee che in home-page specificano che sono alla ricerca di nuovi talenti: hanno una sezione apposita, con form da compilare e foto da allegare, come ad esempio vedi su "101MOdeling", e su "Matrix Models". Sorpresa: nel porno ci sono agenzie (come "Erotic Angels") gestite da donne.

Le agenzie USA più importanti sono quelle sui cui siti spicca la sigla LATATA. Significa che sono le più serie, a diretto contatto con gli studios i più noti. Sebbene vi siano ottime occasioni di lavoro a Londra, Parigi, Barcellona, in Europa chi comanda nel porno è Praga, tallonata da Budapest. Qui, tra le agenzie, "Jul Models" (fondata e diretta da una donna, l’ex pornostar Juliana Gradi), e "Sandy’s Models". A Praga, "Nikki’s Models", "Model Mania", "White Models". A Brno, "Vega Agency". Attenta a questo: se sai o parli/chatti con performer che dicono che hanno iniziato perché erano fidanzati con attori porno o registi porno… credici: il porno è un mondo piccolo, dove il passaparola serve, e agisce.

siffredi hard academy 2 (2)

Sei entrata a far parte dell’agenzia che volevi? Non sei ancora arrivata da nessuna parte. Perché nel porno, dopo ogni scena, pur la più straordinaria, devi ricominciare da capo. Le matricole scelgono cosa girare (sempre, con consenso verbale e scritto e firmato sui moduli pre-scena, dove barri cosa vuoi fare e farti fare, e cosa no) ma non i partner con cui pornare, che spesso sono anagraficamente più grandi. Tu puoi rifiutarti di girare ogni tipo di scena che non ti va, che non ti senti.

siffredi hard academy 1

Non vantarti di saper fare una cosa, quando in realtà non ne sei capace. Ti pagano a fine di ogni scena, il 10 per cento va al tuo agente: se ti chiede di più, sei in mano a un ladro, mollalo! Se ti forza a girare scene che non ti senti, sei in mano a un farabutto, molla pure questo! Stai alla larga da chi chiede a te soldi per farti fare un porno. Le scene soliste e lesbo sono pagate meno di un anal, ancor meno di anal multipli (che un agente serio, su un set serio, alle esordienti non fanno fare).

the white models

Le scene fetish sono ben pagate, ma il fetish è settore di nicchia dove entrano fior fiori di professionisti. Nel porno le donne hanno paghe più alte (anche il doppio) rispetto agli uomini. Ma le paghe delle novizie non sono alte. Nel porno paghe standard non esistono, ogni attrice ha un cachet frutto di nome, fama, premi vinti, agenzia che la rappresenta. I soldi veri li vedi e li fai solo se diventi tu un nome. Auguri.

spiegler girls 3

Vuoi bypassare agenzia e agenti e produttori? Apriti un account social tipo OnlyFans, buttati, e porno daje tutta!!! Se opti per questa strada, i guadagni sono tutti tuoi, tranne la percentuale che si pappano i proprietari dei social e sappi che quello che ti arriva sul conto è il netto già tassato. Ci sono altresì pornostar affermati che contattano via social star in erba per offrir loro di girare scene. Il prezzo lo stabilite insieme, il frutto va diretto a te, senza intermediari.

Anche qui devi presentare - e esigere, sempre - analisi mediche non anteriori a 14 giorni. Se fai da sola, fatti furba e registra il tuo nome d’arte e i tuoi domino. Se ti esibisci in coppia col tuo lui/lei, stendi patti chiari e scritti, così che, se vi lasciate, i ricavi sono al sicuro. Mi associo a ciò che dicono tutti coloro che nel porno, sui social e non, sono riusciti a sfondare: trovati un avvocato! Se fai del porno il tuo lavoro e la tua meta e il tuo scopo di vita, avrai a che fare con scartoffie, e leggi, e rogne che non ti dico…

spiegler girls valentina nappi sandy's models spiegler girls 2 vega agency (1) siffredi hard academy (2) nikki's models nikki's models (2) nikki's models (1) porn agency malena e rocco in hard academy mark spiegler agente porno mark spiegler angela white foxxx modeling jul models la direct models latata porn agency 101 modeling malena e rocco in hard academy 1 malena e rocco in hard academy 3 model mania porn model agency spiegler girls 1 spiegler girls