DA UN REALITY ALL’ALTRO - DANDOLO SCRIVE A PIERSILVIO: “LA INVITO A RIFLETTERE SULLA REALE OPPORTUNITÀ DI INSERIRE NEL CAST DEL “GRANDE FRATELLO” UNA SIGNORINA CHE HA AMMESSO, DI FATTO, DI AVER TRUFFATO I SUOI TELESPETTATORI. NON PERMETTA AI SUOI COLLABORATORI DI TRUFFARE PER LA SECONDA IL SUO PUBBLICO DANDO ULTERIORE SPAZIO, VISIBILITÀ E SUPPONGO ANCHE UN COMPENSO A UNA PERSONA COMPLICE DI UNA FARSA COSÌ TRISTE E VOLGARE”

Alberto Dandolo su Instagram

ELIANA MICHELAZZO E I FINTI PROFILI MARK CALTAGIRONE

Piersilvio, io so che Lei è una persona assai perbene oltre ad essere un ottimo manager. La invito pertanto a riflettere sulla reale opportunità di inserire nel cast del reality più longevo di Mediadet una signorina che ha ammesso, di fatto, di aver truffato i Suoi telespettatori. Non permetta ai Suoi collaboratori di truffare per la seconda il Suo pubblico dando ulteriore spazio, visibilità e suppongo anche un compenso a una persona complice di una farsa così triste e volgare. Mi creda, la Sua Azienda non lo merita. Confido in Lei, solo in Lei. Con stima. Alberto.

piersilvio berlusconi pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo photoshoppatissime