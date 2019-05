23 mag 2019 12:34

LE REGOLE DELLA RAI, FATTE PER ESSERE INFRANTE - GILETTI A ''BALLANDO CON LE STELLE'' SABATO SERA. MA COME? NON ERA STATA PROIBITA LA SUA PRESENZA SULLE RETI DEL SERVIZIO PUBBLICO SU ORDINE DI SALINI, CHE NON VOLEVA FARE PROMOZIONE ALLA CONCORRENZA? L'INTERVISTA CON LA VENIER A ''DOMENICA IN'' ERA SALTATA A TRE GIORNI DALLA MESSA IN ONDA - PER NON PARLARE DELLA CLERICI DA ''AMICI'' SABATO SCORSO…