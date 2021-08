LA RESA DEI CONTI È VICINA - SKY SCODELLA IL NUOVO TEASER DEL GRAN FINALE DELLA SERIE "GOMORRA", IN ONDA DA NOVEMBRE, E I FAN IMPAZZISCONO PER IL RITORNO DELL’IMMORTALE: GENNY SAVASTANO È COSTRETTO ALLA LATITANZA IN UN BUNKER MENTRE CIRO DI MARZIO, DOPO ESSERE STATO CREDUTO MORTO ALLA FINE DELLA TERZA STAGIONE, TORNA CLAMOROSAMENTE IN SCENA E BRAMA VENDETTA… VIDEO

Da "Ansa"

gomorra

È tutto pronto per il gran finale della serie Gomorra, di cui vengono rilasciati oggi un nuovo teaser ufficiale e il nuovissimo poster che vede testa a testa i due storici protagonisti, Ciro Di Marzio (Marco D'Amore) e Genny Savastano (Salvatore Esposito). L'Immortale infatti è tornato, e per Genny nulla sarà più come prima.

La resa dei conti si fa sempre più vicina: debutta infatti a novembre su Sky e in streaming su NOW l'attesissima stagione finale del cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film, da un'idea di Roberto Saviano e tratto dal suo omonimo romanzo.

gomorra 7

Girati fra Napoli e Riga, i nuovi episodi della serie sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano.

Completano il team di scrittura Gianluca Leoncini e Valerio Cilio. I primi 5 episodi di Gomorra - Stagione finale e il nono sono diretti da Marco D'Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film L'Immortale, grande successo targato Cattleya e Vision Distribution che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. Entrambi sono anche supervisori artistici.

gomorra 2

Le potenti immagini del nuovo teaser mostrano il ritorno sul set degli ormai storici protagonisti della serie Sky: Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione, e il grande ritorno di Marco D'Amore, nuovamente protagonista nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e - come svelato dal film L'immortale - clamorosamente tornato in scena in Lettonia.

gomorra 14

Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

gomorra 4 gomorra 13 gomorra 1 gomorra 5 gomorra 8 gomorra 9 gomorra 3 gomorra la stagione finale 9 gomorra la stagione finale 10 gomorra la stagione finale 4 gomorra la stagione finale 5 gomorra la stagione finale 6 gomorra la stagione finale 7 gomorra 12

gomorra la stagione finale 8 gomorra la stagione finale 11 gomorra la stagione finale 3 gomorra la stagione finale 1 gomorra la stagione finale 2