RETE4 STAVA ANDANDO BENE E DUNQUE MEDIASET RIMESCOLA I PALINSESTI, APPARENTEMENTE SENZA ALCUNA RAGIONE, DATO CHE I PROGRAMMI RESTANO GLI STESSI: VIA NUZZI DAL VENERDÌ (DOPO AVER FATTO 9,2 E 7,9%), ANDRÀ MARTEDÌ CONTRO I TALK DI RAI3 E LA7 - MARIO GIORDANO AL TERZO CAMBIO DI COLLOCAZIONE: DOMENICA CONTRO GILETTI (STESSO PUBBLICO). CHIAMBRETTI VENERDÌ - ITALIA1 METTE LE ''IENE'' ANCHE NEL PRESERALE. MARTEDÌ TORNA ''LA PUPA E IL SECCHIONE'' (POI DI NUOVO IENE) - CANALE5 CON PIO E AMEDEO, D'URSO MERCOLEDÌ

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

PALINSESTI RETE 4, INVERNO 2020: RIVOLUZIONE IN VISTA

Il prime time di Rete 4 si affaccia al nuovo anno tra conferme e novità. Le prime riguardano le principali trasmissioni del canale, che torneranno ‘in blocco’; le seconde, invece, si riferiscono a possibili nuove collocazioni. Mediaset sta infatti pensando di rivoluzionare le serate della rete diretta da Sebastiano Lombardi con alcuni significativi spostamenti. Ecco, ad oggi, come si presentano i palinsesti invernali del canale (gennaio-marzo 2020).

Rete 4, la prima serata da gennaio a marzo 2020

DOMENICA – La serata della domenica prevede l’arrivo di Mario Giordano con il suo Fuori dal Coro, programma ormai promosso da Rete 4 in prima serata.

LUNEDI – Ogni lunedì spazio a Nicola Porro con Quarta Repubblica.

MARTEDI – Al martedì è prevista probabilmente la novità più eclatante, ovvero la presenza di Quarto Grado; la storica trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero abbandonerebbe così la consolidata serata del venerdì.

MERCOLEDI/SABATO – Film.

GIOVEDI – E’ confermato l’appuntamento del giovedì con Dritto e Rovescio, in compagnia di Paolo Del Debbio.

VENERDI – Il venerdì è pronto ad accogliere Piero Chiambretti e il suo #CR4 – La Repubblica delle Donne.

Qualora Mediaset dovesse confermare tale ‘piano’ (si sa, i palinsesti – soprattutto dalle parti del Biscione – sono spesso ballerini), gli unici a non subire cambi di giorno saranno Porro e Del Debbio. Per quanto riguarda la nuova collocazione di Quarto Grado, non è escluso che Mediaset opti per questa soluzione (il trasloco al martedì) per non ‘intaccare’ il venerdì di Canale 5 dedicato alle fiction. Nulla di nuovo, invece, nella programmazione del daytime.

PALINSESTI ITALIA 1, INVERNO 2020: LE IENE SBARCANO NEL PRESERALE

Con il minimo sforzo, Italia 1 ha portato a casa – numeri alla mano – un autunno soddisfacente per quanto riguarda la prima serata, considerando che l’unica proposta di intrattenimento è stata il doppio appuntamento con Le Iene. Il programma tornerà anche nei prossimi mesi, ma finalmente – e salvo ripensamenti – non sarà il solo. La direttrice Laura Casarotto ha così ’stilato’ i palinsesti invernali della rete giovane di Mediaset; ecco cosa andrà in onda nel periodo gennaio-marzo 2020.

Italia 1, la prima serata da gennaio a marzo 2020

DOMENICA – La serata della domenica, insieme alla messa in onda di alcuni film, sarà ancora in compagnia de Le Iene.

LUNEDI/GIOVEDI/SABATO – Film.

MARTEDI – Il martedì sarà la serata dove vedrà la luce a gennaio la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, dal titolo La Pupa e il Secchione e Viceversa, condotta da Paolo Ruffini. A seguire, dal 26 febbraio, torna l’appuntamento infrasettimanale con Le Iene.

MERCOLEDI – Altra serata dedicata all’intrattenimento, in particolare alla comicità, con un talent show di Diego Abatantuono e – a fine marzo – la nuova stagione di Colorado.

VENERDI – Roberto Giacobbo con Freedom – Oltre il Confine andrà ad occupare il venerdì della rete, il cui inverno sarà aperto da alcuni film.

Italia 1, novità in daytime

L’inverno 2020 di Italia 1 riserva novità anche in daytime, a cominciare dal pomeriggio, dove le serie tv non troveranno più spazio, complici i bassi ascolti (attualmente sta andando in onda Shooter, che non arriva al 3% di share); dopo I Simpson e Big Bang Theory, soltanto film. In preserale, invece, dal lunedì al venerdì, dalle 19.20 alle 20.10, appuntamento quotidiano con Le Iene, che dunque calano il tris (insieme alle due prime serate).

PALINSESTI CANALE 5, INVERNO 2020: RIPARTE IL MILIONARIO, ARRIVANO PIO E AMEDEO, NON È LA D’URSO RITORNA AL MERCOLEDÌ

Archiviato un autunno non particolarmente felice per il prime time di Canale 5, Mediaset ha programmato – tra conferme e qualche novità – i prossimi mesi della rete ammiraglia, nel periodo di riferimento gennaio-marzo 2020. Ecco, nel dettaglio (e salvo variazioni, di cui vi daremo conto), i palinsesti invernali.

Canale 5, la prima serata da gennaio a marzo 2020

DOMENICA – La serata della domenica prevede ad inizio anno la serie spagnola La Cattedrale del Mare (al via il 29 dicembre). Poi si proseguirà principalmente con la messa in onda di film.

LUNEDI – Il Grande Fratello Vip 4, condotto da Alfonso Signorini, tornerà nella tradizionale collocazione del lunedì.

MARTEDI – Calcio, con la fase finale della Champions League (si parte con quattro partite degli ottavi, in programma il 18 e 25 febbraio e il 10 e 17 marzo), alternato a film.

MERCOLEDI – Dopo essere ripartito di domenica e spostato poi al lunedì, da gennaio il talk Live – Non è la D’Urso andrà in onda il mercoledì come nella passata stagione.

GIOVEDI – Il giovedì vedrà il ritorno delle puntate serali del quiz Chi vuol essere Milionario? con Gerry Scotti, cui seguirà uno show condotto da Pio e Amedeo.

VENERDI – La serata della fiction si conferma essere quella del venerdì, che prevede la messa in onda di Fratelli Caputo (commedia con protagonisti Nino Frassica e Cesare Bocci), Masantonio (fiction con Alessandro Preziosi nei panni di un investigatore dal passato misterioso) e Made in Italy (serie sul mondo della moda con, tra gli altri, Raoul Bova e Margherita Buy).

SABATO – Maria De Filippi continuerà ad imperversare ogni sabato, da gennaio con C’è Posta per Te e da marzo con il Serale di Amici 19.

Tra le produzioni, potrebbe trovare la luce una nuova edizione de Lo Show dei Record, assente su Canale 5 dal 2015. In daytime, invece, proseguiranno gli appuntamenti tutt’ora in onda, con l’aggiunta di Avanti un Altro di Paolo Bonolis nel preserale al posto di Conto alla Rovescia.