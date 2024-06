RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA “STRISCIA LA NOTIZIA” – “IL TG SATIRICO NON HA MAI PRESO IN GIRO GIOVANNA BOTTERI PER IL SUO ASPETTO, ANZI. È VERO, SEMMAI, IL CONTRARIO: “STRISCIA LA NOTIZIA” HA PARLATO DEGLI ATTACCHI A GIOVANNA BOTTERI PER IL SUO ASPETTO PER DIFENDERLA. LA STESSA BOTTERI HA POI INFATTI AMMESSO PUBBLICAMENTE CHE CON “STRISCIA” NON C’ERA ALCUN BISOGNO DI FARE LA PACE, PERCHÉ NON C’ERA STATO BODY SHAMING…”

Caro Dagospia,

abbiamo visto che avete ripreso l’intervista a Giovanna Botteri pubblicata sabato 22 giugno sul Corriere della Sera, in cui si parla di “un caso-Striscia, poi chiarito” riguardante presunti riferimenti “ai suoi capelli arruffati, e in generale al suo stile basico”. Ci è spiaciuto che, ormai a distanza di anni, ci sia ancora chi cade in questa notizia falsa, che abbiamo più volte dimostrato essere tale. Striscia la notizia non ha mai preso in giro Giovanna Botteri per il suo aspetto, anzi.

È vero, semmai, il contrario: Striscia la notizia ha parlato degli attacchi a Giovanna Botteri per il suo aspetto per difenderla, come si vede chiaramente nel servizio andato in onda il 28 aprile 2020. La stessa Botteri ha poi infatti ammesso pubblicamente che con Striscia la notizia non c’era alcun bisogno di fare la pace, perché non c’era stato body shaming, mandando un video messaggio alla trasmissione.

Nessuna presa in giro, quindi: quando il tg satirico di Antonio Ricci si è occupato di Botteri è stato semmai per cose più serie, come gli “scoop” della ex corrispondente Rai sui pomodori coltivati sui tetti a Pechino o l'arrivo nelle scuole cinesi del sussidiario per studiare il pensiero di Xi Jinping. E, in genere, per tutti quei suoi servizi pieni di omissioni sul regime cinese.

