RICICCIANO GLI OCCHIALI SMART! - ALL’INDUSTRIA TECH NON È BASTATO IL MISERO FALLIMENTO DEI GOOGLE GLASSES, CONTINUANO A PROPINARCI OCCHIALI CON CUI “DIREMO ADDIO” AL CELLULARE (AH) – LA TERZA VERSIONE DEGLI SPECTACLES DI SNAPCHAT (L’APP UCCISA DALLE INSTAGRAM STORIES) E GLI ALTRI MODELLI IN CIRCOLAZIONE – MA SIAMO SICURI CHE CI SIA QUALCUNO DISPOSTO A COMPRARLI? COSTANO UN SACCO DI SOLDI E SONO PURE BRUTTI – VIDEO

Alessio Caprodossi per “il Messaggero”

IL CO-FONDATORE DI GOOGLE SERGEY BRIN FOTOGRAFATO IN METROPOLITANA CON I GOOGLE GLASSES

Due aste e altrettante lenti bastano per far scoprire il mondo a miopi, astigmatici, presbiti e ipermetropi, mentre due aste e altrettante lenti smart possono cambiare invece la visione collettiva dell'ambiente circostante, offrendo prospettive, informazioni, scatti e spunti altrimenti impossibili da catturare.

Nell'ampio comparto della wearable technology, che racchiude l'insieme dei dispositivi indossabili, cioè di prodotti come orologi, bracciali, magliette e scarpe arricchite da funzioni hi-tech, gli occhiali intelligenti occupano un posto di rilievo per l'impatto che potranno avere in futuro, inclusa la possibilità di rimpiazzare gli smartphone.

snapchat spectacles 3

I MESSAGGI

L'ultimo e più popolare riguarda gli Spectacles 3, gli occhiali per la realtà aumentata che ha svelato Snap, la compagnia proprietaria di Snapchat, l'app gettonata dai giovani per lo scambio di messaggi, foto e video che svaniscono dopo 24 ore. La novità principale è la doppia fotocamera per catturare la profondità di scatto e ottenere immagini e clip in 3D a 60 fps, con durata massima di sessanta secondi.

snapchat spectacles 3 1

Le foto si possono condividere subito con gli amici su YouTube e altre piattaforme, l'audio è migliorato grazie ai quattro microfoni integrati, mentre per salvaguardare la privacy dei vicini c'è un led che segnala la registrazione in corso. In grado di archiviare oltre 1.200 scatti e circa cento video con i 4GB di memoria interna, gli Spectacles 3 saranno disponibili in autunno ma rischiano di rivelarsi un vezzo per pochi, poiché costeranno 380 dollari (340 euro, tasse escluse).

vuzik blade 4

LA TESTA

Niente a che vedere con i migliori su piazza, i Vuzik Blade, simili nel design ma ricchi di funzionalità a cominciare dall'integrazione dell'assistente vocale Alexa, sistema operativo Android, fotocamera da 8 megapixel, controllo mediante gesti e disponibilità con lenti graduate e fotocromatiche (ma cartellino da 798 euro).

epson moverio bt 30c 1

Altro modello da tenere d'occhio sono gli Epson Moverio BT-30C, che rispetto al passato si liberano di cavi, si collegano a smartphone Android e computer Windows, offrono display Oled con angolo di visione di 23 gradi e diagonale (virtuale) fino a 80 pollici per visualizzare le immagini, riconoscendo i movimenti della testa verso destra e sinistra per lanciare una delle applicazioni più utilizzate (disponibili per ora solo negli Usa a 499 dollari, circa 450 euro).

epson moverio bt 30c 2 norm ar glasses 3

Tra tanti tentativi dal design futuristico, la forza dei Norm AR è l'estetica che presenta un dispositivo identico ai tradizionali occhiali da sole, che all'interno integra CPU, batteria, microfono, fotocamera, sistema ottico e memoria, riuscendo così a proiettare informazioni nel cono visivo di chi li indossa. Collegabili allo smartphone grazie al Bluetooth, consentono di leggere email, messaggi, navigare sul web e sui profili social, lanciare video ed eseguire traduzioni, ma anche registrare clip, scattare foto e scansionare i codici a barre e quelli QR, mentre la gestione può avvenire con gesti del capo, voce, app e il pad integrato su una delle due aste (prezzo 295 euro).

raptor ar glasses

Come le smartband, un ambito ideale per sfruttare le funzioni degli occhiali smart è lo sport: due esempi sono i Raptors AR (649 euro) dedicati ai ciclisti e i Form Swim Goggles (199 dollari) pensati per i nuotatori e dotati di un piccolo schermo virtuale su una delle due lenti che fornisce informazioni sulle performance in acqua - distanza, calorie bruciate e tempi - per affinare l'allenamento.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/GuEj8AiOzo0" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

form swim goggles

I BAMBINI

Non c'è realtà aumentata ma sempre smart sono i Frames firmati Bose, che non hanno rivali per la riproduzione musicale rivelandosi un sostituto delle cuffie wireless (229,95 euro), mentre la nuova vita dei Google Glass passa dal sostegno ai bambini autistici per il riconoscimento delle emozioni (la sperimentazione è stata eseguita all'Università di Stanford), con delle icone proiettate sulle lenti visibili solo ai piccoli, in grado così di comprendere le proprie espressioni.

