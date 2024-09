LA RICONOSCETE? - LA BONISSIMA "SORELLA RACCHIA" (AD AVERCENE DI RACCHIE COSÌ) È ANDATA IN OVERDOSE CON L'OZEMPIC, IL CONTROVERSO MEDICINALE ANTIDIABETE USATO DALLE STAR PER DIMAGRIRE: "È STATO IL PEGGIOR ERRORE DELLA MIA VITA. SONO PASSATA DA 60 CHILI A 53 IN POCHI GIORNI. NON RIUSCIVO A TRATTENERE NÉ CIBO NÉ ACQUA" - MA SE LE FOSSERO SERVITI CONSIGLI SUI FARMACI, LE SAREBBE BASTATO CHIEDERE ALLA SORELLA, UNA CHE SE NE INTENDE DI SOSTANZE…

Estratto dell'articolo di Sara Orlandini per www.leggo.it

LOTTIE MOSS

Lottie Moss è stata al centro delle cronache per aver raccontato la sua disavventura con l'Ozempic, il tanto discusso medicinale antidiabete utilizzato anche per dimagrire. La modella 26enne, sorella minore di Kate Moss, dopo l'overdose è stata ricoverata d'urgenza in ospedale perché il suo corpo aveva avuto delle conseguenze troppo gravi: disidratazione massima, convulsioni e un attacco epilettico.

Nel suo podcast "Dream On", Lottie Moss ha raccontato la sua disavventura con l'Ozempic che era riuscita a procurare tramite un'amica in un periodo in cui viveva male il rapporto con il suo corpo. […] «È stato il peggior errore della mia vita. Preferirei morire piuttosto che usare di nuovo l'Ozempic. Sono passata da 60 chili a 57 in pochi giorni - ha aggiunto la modella - poi a 54 e quindi a 53. Non era una perdita di peso sana considerata la velocità. Alla fine, sono rimasta a letto per due giorni, non riuscivo a trattenere né cibo né acqua, il mio viso non aveva più colore. Il mio viso e il mio corpo a un certo punto si sono completamente irrigiditi. È stato orribile». […]

ARTICOLI CORRELATI

LOTTIE MOSS lottie moss 3 lottie moss 30 lottie moss 35 lottie moss 36 lottie moss 13 lottie moss 7 lottie moss 11 lottie moss 12 lottie moss 2 lottie moss 3 lottie moss 4 lottie moss 5 lottie moss 7 lottie moss 1 lottie moss 6 lottie moss 5 lottie moss 4 lottie moss 2 lottie moss 3 LOTTIE MOSS