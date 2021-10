LO RICONOSCETE? DOPO AVER CURATO LA PARTE MUSICALE DI UNA CANZONE IN GARA ALLO ZECCHINO D’ORO, HA DECISO DI GODERSI L’OTTOBRATA ROMANA CON UNA CAMMINATA IN UNA VILLA ALL’INTERNO DELLA QUALE NEL 1982 SI E’ ESIBITO IN UNO STORICO CONCERTO PASSATO ALLA STORIA DEL POP. DI CHI SI TRATTA? (SPOILER: LA SUA MAGLIETTA NON ERA FINA, E NEANCHE FILA…) - VIDEO

Katia Riccardi per roma.repubblica.it

Se il tempo ha un prezzo, vale uno Zecchino d'Oro. Se le canzoni hanno il potere di fermarlo sono quelle sotto l'incantesimo del Mago Zurlì. Fu lui, Cino Tortorella, a presentare nel 1959 la prima edizione della gara canora più longeva della televisione italiana dopo il Festival di Sanremo e La domenica sportiva.

CLAUDIO BAGLIONI A VILLA BORGHESE

Per i piccoli cantanti hanno scritto i più grandi della musica. Quest'anno in finale c'è Claudio Baglioni.

Il suo nome va ad unirsi a quelli di Gorni Kramer o Tony Renis, Mogol, Pino Daniele, Fred Bongusto, Paolo Poli, Giorgio Calabrese, Memo Remigi o Sandro Tuminelli. Loro il tempo di un programma passato dal bianco e nero al plasma senza crescere né cambiar voce.

Baglioni ha scritto la musica sul testo di Maria Francesca Polli, Ci sarà un po' di voi, che Veronica Marchesi, nove anni di Gorle (Bergamo), ha cantato nelle selezioni accompagnata dal Piccolo Coro dell'Antoniano.

Il tocco del pianoforte dell'artista romano è inconfondibile, la voce dell'interprete delicata come le cose buone, ampia come quella che le note cercano, commovente come i quaderni messi da parte. E il tempo dà i numeri e fa il girotondo.

CLAUDIO BAGLIONI A VILLA BORGHESE 1

Baglioni, nato nel '51 e 53 anni di carriera, Veronica e i suoi nove fermagli, le 64 edizioni degli zecchini d'oro e la doppietta del 2021 per recuperare la 63ª edizione cancellata a causa della positività di Carlo Conti al Covid, 19. Le 14 canzoni selezionate tra 550 proposte, interpretate da 17 solisti tra i 6 e i 10 anni, scelti tra circa 3000 bambini che hanno inviato le proprie video-esibizioni sulla piattaforma dedicata al casting che per il secondo anno si è svolto online.

Il Coro dell’Antoniano nasce nel 1963 in occasione della settima edizione dello Zecchino d’Oro, i suoi primi componenti sono i bambini protagonisti delle prime edizioni, è intitolato alla memoria della sua fondatrice e direttrice Mariele Ventre

claudio baglioni concerto in vaticano

C'era una volta una bambina che voleva cantare, ma aveva parole e non la musica. "Avevo detto a Maria Francesca Polli che difficilmente sarei riuscito a ricavare qualcosa di buono dal testo", racconta il cantautore nato a Roma, Montesacro. Non per il testo, "che è davvero bello. Il fatto è che ho sempre scritto prima le parti musicali delle mie canzoni. Alle parole lavoro sempre dopo. Forse perché ho più confidenza con le note che con loro e temo sempre di spezzare l'incanto. Appena l'ho letto però me ne sono innamorato. La musica è venuta così, calamitata dalle parole".

Un gancio in mezzo al cielo. Un giorno, poi quello dopo "e il provino piano e voce era già pronto. Gliel'ho inviato e la melodia ha fatto a lei lo stesso effetto che le sue parole avevano fatto a me. E così con grande sorpresa di entrambi, dopo mezzo secolo di carriera mi sono ritrovato a partecipare a un concorso speciale e amato come lo Zecchino d'Oro. Sono felice che dei bambini possano cantare una mia melodia".

claudio baglioni concerto in vaticano

Dopo aver fatto cantare per tutta la vita i bambini che crescono, l'Uomo di varie età come si definisce nel suo diciassettesimo album (In questa storia che è la mia, 2020) spera che questa canzone "regali loro almeno una piccola parte delle emozioni che ha regalato a me. Grazie Veronica".

La gara per vincere la moneta d'oro si terrà sabato 4 dicembre, Carlo Conti si conferma direttore artistico. Tra i compositori delle canzoni che i bimbi interpreteranno insieme al Coro dell'Antoniano oltre Claudio Baglioni anche Giovanni Caccamo e Marco Masini. Dal 1976 lo Zecchino è sotto il patrocinio dell'Unicef e i piccoli enormi 17 interpreti saranno anche i portavoce della solidarietà di Antoniano, in particolare del progetto "Operazione Pane" che sostiene 13 mense francescane in Italia e una in Siria. Non è mai troppo tardi per credere nella magia, Zurlì ne sarebbe felice.

