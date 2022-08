NON È SOLO ROCK'N'ROLL – DOPO 60 ANNI DI MUSICA, SOLDI A PALATE, SESSO, ECCESSI E PENTIMENTI, AI ROLLING STONES MANCAVA SOLO UNA DOCU-SERIE. E ORA È ARRIVATA (IN AMERICA SU EPIXTV) – TRA I FILMATI D'EPOCA, SI VEDE UN GIOVANE MICK JAGGER CHE, ALLA DOMANDA “CI SI VEDE A SALTARE SUL PALCO DOPO I CINQUANT' ANNI?” RISPONDE “SENZA PROBLEMI” – E POI KEITH RICHARDS PRENDE A PICCONATE IL MITO DELLA TRASGRESSIONE (“LE DROGHE? FORSE NON NE È VALSA LA PENA…” – VIDEO