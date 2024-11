LA RICONOSCETE DAL PERIZOMA BIRICHINO SFOGGIATO ANCHE IN SUDAMERICA? "LA COSA PIÙ PAZZA CHE ABBIA MAI FATTO È STATO TATUARMI "MISS BITCH" SULLA MANO" - ADORA IL REVIVAL ANNI 90/2000, RACCONTA DI ESSERE OSSESSIONATA DAGLI STIVALI A PUNTA, DALLE STAMPE ANIMALIER, DAI PANTALONI A VITA BASSA, DALLE MINIGONNE, DALLA PELLICCIA SINTETICA, DAI TATUAGGI TRIBALI E DAGLI OCCHIALI DA SOLE GRANDI. CHI E’? - FOTO BOMBASTICHE

Da corrieredellosport.it

Victoria De Angelis, il perizoma sexy fa impazzire l'Argentina. La bassista dei Maneskin ora dj continua il suo tour. E in Sud America apprezzano…

Estratti https://www.lofficielitalia.com/

Victoria De Angelis (bassista dei Måneskin) è uscita con il singolo super sexy GET UP BITCH! Shake ya ass con la cantante brasiliana Anitta, già in vetta a tutte le classifiche.

Com'è stato il primo incontro con la musica?

Ho sempre amato la musica fin da bambina. Ho iniziato a suonare la chitarra elettrica quando avevo 8 anni, mi si è aperto un mondo. Ascoltavo vecchi dischi 24 ore su 24, 7 giorni su 7; cosa che mi ha permesso di scoprire il movimento punk e il rock 'n' roll. Questi generi hanno plasmato chi sono ora.

LOI: La cosa più pazza che hai fatto nella vita...

La cosa più pazza che abbia mai fatto è probabilmente tatuarmi "MISS BITCH" sulla mano. È stata una decisione molto impulsiva. Quando ho visto il disegno sullo sketchbook della mia amica, me ne sono innamorata all'istante, e cinque minuti dopo, me lo stavano già tatuando sulla mano.

Qual è stata la reazione dei fan alla tua nuova avventura da DJ?

Victoria De Angelis: I miei fan mi hanno supportato tantissimo, sono venuti a così tanti concerti e mi hanno dimostrato tanto amore. Sono grata e felice che anche loro si stiano godendo questa nuova parte di me, ed è stato divertente avere la possibilità di andare in discoteca e fare festa con loro!

Faccio la DJ da un paio d'anni ormai e da quando ho iniziato mi sono sempre divertita molto. Continuavo a organizzare feste con i miei amici solo come scusa per suonare. Ho sempre voluto farlo seriamente ed entrare nel mondo dei club, ma ero sempre in tour con la band, quindi suonavo solo agli afterparty. Non appena il nostro tour è finito, ho avuto un po' di tempo libero e ho deciso di buttarmi completamente.

Quali sono stati i momenti migliori del tuo tour solista internazionale?

Ci sono stati tanti momenti fantastici! Probabilmente, il mio spettacolo preferito è stato a Berlino perché penso che l'energia nei club sia davvero speciale; fa parte della loro cultura e si sente. Tutti ballavano no-stop tutta la notte senza telefoni: urlando, divertendosi, sudando, saltando tutti insieme. È stato davvero magico.

Come cambia il tuo approccio all'esibizione dagli spettacoli dei Måneskin come bassista, agli spettacoli da DJ dietro la consolle?

Esibirsi come DJ è molto diverso dal suonare il basso con i Måneskin. Con la band, quando andiamo in tour, suoniamo più o meno la stessa scaletta ogni sera, è tutto molto naturale e suoni senza nemmeno pensare. Come DJ, devi improvvisare il tuo set ogni sera e cambiarlo in base all'umore del locale, al DJ che suona prima di te, alla reazione del pubblico...La band è una dimensione collaborativa, c'è supporto e motivazione condivisa. Come DJ, sei solo, quindi è tutto nelle tue mani.

PB: Stai facendo scintille come DJ, hai in programma di iniziare a pubblicare anche delle tracce? Sono previsti altri set B2B?

VCA: Sono una musicista e scrivere musica è una parte importante della mia vita. Quindi sì, ho sicuramente in programma di pubblicare le mie tracce come DJ. Per quanto riguarda i set B2B, adoro suonarli… trovo super divertente e stimolante abbinare il tuo sound a quello di qualcun altro. Quando l'energia tra due DJ è buona, dà davvero una spinta in più al set!

Adoro il revival anni 90/2000, sono ossessionata dagli stivali a punta, dalle stampe animalier, dai pantaloni a vita bassa, dalle minigonne, dalla pelliccia sintetica, dai tatuaggi tribali e dagli occhiali da sole grandi...la lista potrebbe continuare all'infinito.

