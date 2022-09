LA RICONOSCETE? PIU' PASSA IL TEMPO, PIU' GNOCCA DIVENTA - UN PASSATO DA FOTOMODELLA, HA LAVORATO CON CELENTANO E JERRY CALA' - LA SUA VITA SENTIMENTALE E' STATA TURBOLENTA E TRA LE SUE CONQUISTE ANCHE PIPPO INZAGHI...

Da https://www.tgcom24.mediaset.it del 7 novembre 2021

“Il bilancio dei primi 50 anni è positivo, i prossimi magari saranno anche meglio”. Samantha De Grenet ha festeggiato il mezzo secolo, anzi a giorni compie 51 anni e appare ancora più bella e raggiante. Al settimanale “Chi” confida: “Nel lavoro spesso ho fatto un passo indietro perché avevo altre priorità e per mancanza di furbizia. Oggi vorrei un’altra opportunità”.

“Quando stavo con Leonardo Pieraccioni mi arrivarono tante proposte cinematografiche, ma io pensavo ‘Arrivano solo perché sono la fidanzata di Pieraccioni e non per meriti miei’… Non sono stata furba, avrei dovuto fregarmene perché la gente parla a prescindere” racconta Samantha.

Ricorda anche i suoi dolori: “A 20 anni ho perso un figlio dal mio compagno di allora (Pierfrancesco Micara): ci sposammo come reazione al dolore ma durò pochissimo… E poi la separazione da mio marito Luca… la genitorialità ci ha fatto perdere… e poi riscoprire… Infine tre anni fa ho scoperto di avere un tumore al seno e poi la malattia di mio papà, una leucemia rarissima da cui fortunatamente è guarito”. Ora la De Grenet ha ritrovato Luca Barbato l’uomo che ha sposato due volte e affronta l’altro mezzo secolo piena di voglia di sorprendere.

