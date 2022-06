LA RICONOSCETE DALLO STRIZZATISSIMO DECOLLETE? – È UNA CANTANTE, ATTRICE, BALLERINA CHE HA SUPERATO I CINQUANT’ANNI, MA PIÙ TONICA DI TANTE VENTENNI CHE SI VEDONO IN GIRO – IL SUO ELISIR DI BELLEZZA? IL FITNESS, MA ANCHE UN RECENTE RITORNO DI FIAMMA CON IL SUO STORICO EX…

Da www.liberoquotidiano.it

JENNIFER LOPEZ

Jennifer Lopez, 52 anni, si fa sempre più bella: la cantante e attrice americana non è mai stata così divina. Lo dimostrano anche le ultime due foto postate sul suo account Instagram. Negli scatti appare in micro bikini nero, pareo sulle spalle, occhiali da sole e capelli sciolti al vento. Un look semplice che incanta i suoi numerosi follower. Qual è il suo elisir di bellezza? Sicuramente il fitness, l'alimentazione e la cura del corpo aiutano. Ma fondamentale è l'amore ritrovato con Ben Affleck.

I due, dopo essere tornati insieme nel 2021, a 20 anni di distanza dal loro primo fidanzamento, potrebbero sposarsi a breve, secondo alcune indiscrezioni. Tra l'altro, è stata la stessa Jennifer a dire che al momento sta vivendo un periodo magico e sereno con il suo compagno. "Non credo che nessuno sia stato più sorpreso di noi – aveva detto la cantante intervistata da Ellen DeGeneres – No, non avremmo mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere. Ma è una cosa bellissima e noi siamo molto felici di esserci ritrovati. Il nostro amore va a gonfie vele, non sono mai stata meglio. Questo per noi è un momento davvero magico”.

Jennifer e Ben si sono conosciuti e innamorati a luglio 2002 per poi lasciarsi 18 mesi dopo, a fine 2004, probabilmente esasperati dall’invadenza dei media nelle loro vite e dall’immaturità di entrambi. Oggi, con molta più esperienza e consapevolezza di loro stessi, sono in grado di viversi il loro amore in maniera più matura e serena. “Il nostro amore ora è più maturo e molto più importante”, ha detto la Lopez.

