LA RICONOSCETE DALLA TETTA SUDATA? "FACCIO TUTTO CIÒ CHE VOGLIO DEL MIO CORPO, NON MI GIUDICARE SE PERDO IL CONTROLLO". NEL SUO ULTIMO LAVORO SCOMODA NIENTEMENO CHE IL BLACK POWER: "HO TUTTO IL MIO SPAZIO QUA NON MI SPOSTO, ROSA PARKS". DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

FLORILEGIO DI COMMENTI SUL PROFILO INSTAGRAM DI ELODIE

Tu dici respira ma io c'ho un arresto

ELODIE - BACKSTAGE DEL VIDEO DI OK RESPIRA

La canzone fa pena ma tanto si sa che non frega a nessuno

La straordinaria capacità di tirare fuori una hit dopo l'altra, Elodie ci è riuscita anche stavolta. L'unica regina del pop italiano è lei, ciaone ai rosiconi.

Ma non credi sia giunto il momento di cambiare un po' genere? Sembrano tutte uguali eppure tu hai talento, poi decidi tu

Cambia visagista!!! Ti stanno trattando da donna oggetto. Non dai un buon esempio. Sempre con il culo e la fessa in vista. Fatti rispettare !!!

SIGNIFICATO E TESTO DI OK. RESPIRA, ELODIE CONTINUA IL SUO RACCONTO DI INDIPENDENZA ED EMPOWERMENT

Da fanpage.it

elodie ok respira 8

Elodie ha pubblicato il singolo "Ok. Respira", che segna il suo ritorno dopo "proiettili", ma soprattutto è il singolo che dà il titolo al suo prossimo album. Annunciata come una delle artiste che si esibirà tra i Big al festival di Sanremo, la cantante si è pian piano costruita una carriera da popstar e questo nuovo singolo continua la narrazione – anche iconografica – che Elodie sta portando avanti. Ci ha messo un po' per trovare la sua strada e adesso che l'ha trovata la percorre a velocità altissima. Da una parte è un bene, abbiamo bisogno di popstar, dall'altra il rischio è che si resti un po' ingabbiati in alcuni suoni, ma l'album ci dirà se il rischio è scampato.

Il significato di Ok. Respira di Elodie

elodie ok respira 9

Per adesso Elodie prosegue un percorso che musicalmente la vede vestire perfettamente i panni dell'up-tempo, in un tormentone potenzialmente lungo 12 mesi, con il pop che si mescola a sonorità dance. Il pezzo conta un numero ampio di firme, come ormai sempre più spesso succede anche oltreoceano per i pezzi pop, con ogni penna che si dedica al proprio campo, dal ritornello al bridge, passando per le strofe. Non si può dire che "Ok. Respira" non funzioni, anche se non punta tutto sull'hook di pezzi come "Bagno a mezzanotte" ("uno, due, tre, alza") o "Tropico" (quei "mi resta di te" e "tribale" continui o la cassa in quattro che dal pre ritornello porta al ritornello). Per il resto Elodie continua anche una narrazione di empowerment femminile, indipendenza e amore per sé: "Faccio tutto ciò che voglio del mio corpo non mi giudicare se perdo il controllo" con riferimenti culturali molto precisi che si rifanno al Black Power: "Ho tutto il mio spazio qua non mi sposto, Rosa Parks".

Il testo di Ok. Respira

E, se mi cerco, penso a che cosa vorrei

Sotto la pelle il mondo gira anche se non ci sei

elodie ok respira 2

Faccio tutto ciò che voglio del mio corpo

Non mi giudicare se perdo il controllo

Che prezzo ha la mia libertà-à-à?

Più del tuo cash, della tua umiltà-à-à

Se mi guardi così, io non ti riconosco

Se mancherà l'aria, mi dirò lo stesso

Okay, respira

Mi rinnamoro di me da sola

E riflessa allo specchio incontrerò una faccia nuova

La luce che negli occhi

Lascio che mi tocchi

Nel suono della mia voce mi voglio sentire

Okay, respira

Istinto è la mia arma, so che può ferire

Ma la mia v?rità mi guarirà alla fine

Ho tutto il mio spazio qua

elodie ok respira 12

Non mi sposto, Rosa Parks

Nessuno dimentica

Ch? prezzo ha la mia libertà-à-à?

Più del tuo cash, della tua umiltà-à-à

Se mi guardi così, io non ti riconosco

Se mancherà l'aria, mi dirò lo stesso

Mi rinnamoro di me da sola

E riflessa allo specchio incontrerò una faccia nuova

La luce che negli occhi

Lascio che mi tocchi

Nel suono della mia voce mi voglio sentire

Okay, respira

Okay, respira

Il sole va, la notte

Mi rinnamoro di me

Innamoro di me

Innamoro di me

Mi rinnamoro di me da sola

E riflessa allo specchio incontrerò una faccia nuova

La luce che negli occhi

Lascio che mi tocchi

Nel suono della mia voce mi voglio sentire

Okay, respira

Okay, respira

elodie ok respira 13 elodie ok respira 3 elodie ok respira 11 elodie ok respira 10 elodie ok respira 5 elodie ok respira 1

ELODIE elodie ok respira 7 ELODIE elodie ok respira 6 elodie ok respira 4