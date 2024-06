LA RICONOSCETE DALLA TETTA SUDATA E STELLATA? LA SCIO’-GIRL HA DATO IL BENVENUTO ALL’ESTATE CON UN TOPLESS DA URLO E UNA SERIE DI FOTO DI LEI DESNUDA PUBBLICATE SUI SOCIAL – GLI SCATTI HANNO APERTO IL "DIBBBATTITO" TRA I PIPPAROLI – “PURTROPPO È L’UNICO MODO CHE HA PER FARSI NOTARE..IL VUOTO TOTALE” – “NON LE TROVO FOTO OSÈ, ANZI PIUTTOSTO CASTE, ALLORA DELLA LOREN CH'ERA SEMPRE SCOLLATA COSA DOVRESTE DIRE?”

COMMENTI ALLA FOTO DI BELEN

Purtroppo è l’unico modo che ha per farsi notare..il vuoto totale

BELEN

Con la scusa della modella non perde occasione per mettersi davanti allo specchio, sculettare e mostrarsi mezza nuda... non e' lavoro, e' la sua ossessione, il suo esibizionismo sfrenato.

Non la trovo una foto osè, anzi piuttosto casta, allora i figli della Loren ch'era sempre ben scollata con un seno molto abbondante ad esempio nel film ieri oggi e domani con Marcello Mastroianni? Ai tempi era molto più erotico come sogno un reggicalze con una lingerie mozzafiato

BELEN

Le solite che rosicano. Cosa c'è di volgare? Non mostra niente. Ma basta sempre a criticare

LA FOTO BOLLENTE PUBBLICATA DALL'ARGENTINA SUI SOCIAL

Da golssip.it

Belen Rodriguez infiamma il web. La showgirl argentina ha infatti deciso di godersi il sole e il caldo dell'estate che sta arrivando e di mostrarlo a tutti i suoi followers sui social. Ma a modo suo: nelle sue storie, infatti, Belen ha pubblicato una storia in cui prende appunto il sole ma in topless, mandando in delirio chi la segue.

BELEN belen rodriguez addio nubilato cecilia rodriguez 4 belen belen belen belen belen 33 belen 2 BELEN